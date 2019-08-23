【華冠投顧】盤勢持續震盪關注今晚鮑爾談話

◆盤勢分析

#大盤短評： 10518 站上結構翻多，多方短線留意月線反壓。

#盤勢分析

昨天美股震盪，市場普遍還是靜待聯準會主席鮑爾將會發表對接下來的景氣前景以及利率看法，勢必影響短線波動，而在週四晚間公佈的 PMI 數據 49.9 跌破景氣榮枯值 50 同時數據低於市場預期的狀況來看 (估值 50.5)，顯示美國景氣狀況的確受到影響，因此 9 月持續降息的機率還是上升的，當然對持續降息較不利的因素則是中美貿易戰部份川普持續釋出善意，而儘管上週間不斷有聯準會官員釋出不應降息的看法，但目前為止，9 月降息的機率仍高達 100%，差別只是降 1 碼或降 2 碼的差別，而川普所期待的降息 1%(4 碼) 機率實在是不高，而在本波持續降息若如預期發生，資金將會再次流入市場推升指數，第四季行情就會非常值得期待。

回到台股，今天量縮收小漲，主要還是如我所說近期雖然多頭結構確立，但短線上還是持續受到月線反壓影響，還是要震盪，而以目前指數位置，月線最快來要 5 天才會走平，因此指數下週還是先看震盪機會大，但是個股仍有機會表現，真正的行情機會還是聚焦九月，操作上仍然持續建議低接為原則。

#個股方面

外資今天仍持續賣超，但賣超幅度僅剩下 9 億左右，個股上 5G 相關指標股還是震盪，沒有族群性，散熱也還是只有 3338 泰碩有強勢表現，指標股 3324 雙鴻與 6230 超眾雖然都有收漲 3% 的表現，但是還是整理格局。而在航太相關波音傳出開始在為 Q4 復飛做準備，且航太族群相關利多也不少，除了 2634 漢翔近期走出底部結構外，航太零組件 4572 駐龍也將在 9/10 掛牌上市，是否有機會帶動整體航太族群值得留意。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

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