台北‧08月13日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 1101 台泥 8790 -18461 00632R 元大台灣50反1 -11927 0 00677U 富邦VIX 8022 0 00672L 元大S&P原油正2 -6576 0 00637L 元大滬深300正2 4893 0 3481 群創 -6036 -86116 2337 旺宏 2699 -1808 2880 華南金 -5847 -15933 3231 緯創 2090 268 2834 臺企銀 -4414 -19432 2886 兆豐金 1993 -13281 2891 中信金 -4371 -34499 00673R 元大S&P原油反1 1937 0 2330 台積電 -3986 -17853 00651R FH香港反1 1825 0 2409 友達 -3741 -88006 3017 奇鋐 1756 -1443 2882 國泰金 -3576 -23724 00708L 元大S&P黃金正2 1749 0 2888 新光金 -3191 -34531 6153 嘉聯益 1699 1901 2892 第一金 -2725 -1804 00650L FH香港正2 1567 0 2344 華邦電 -2701 5614 0056 元大高股息 1291 30176 2353 宏碁 -2417 -8433 0050 元大台灣50 1229 -134 2887 台新金 -1931 -6830 1417 嘉裕 969 992 3037 欣興 -1765 -18333 00738U 元大道瓊白銀 927 0 2618 長榮航 -1706 -21155 00648R 元大S&P500反1 890 0 2881 富邦金 -1704 -10484 00631L 元大台灣50正2 793 0 2027 大成鋼 -1641 -2460 00752 中信中國50 781 4913 2002 中鋼 -1452 -22586 3044 健鼎 727 -90 1314 中石化 -1210 -5726 00692 富邦公司治理 596 3922 2421 建準 -1171 402 2376 技嘉 571 -5234 2603 長榮 -1131 -3983 2633 台灣高鐵 541 938 2885 元大金 -1120 -5917 2383 台光電 528 119 2345 智邦 -1055 1503 00634R 富邦上証反1 475 0 1312 國喬 -1050 -5286 2520 冠德 469 2000 2448 晶電 -1029 -14248 00671R 富邦NASDAQ反1 450 0 2610 華航 -955 -8814 00640L 富邦日本正2 439 0 2317 鴻海 -940 -11464 4968 立積 430 179 1722 台肥 -928 -1437 2801 彰銀 413 4248 2412 中華電 -902 -8463 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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