受貿易戰影響 台灣經濟氣候指標仍呈現「壞」對未來預期趨持平

受美中貿易摩擦影響，全球經濟動能趨緩，國家發展委員會今 (12) 日表示，德國 ifo 經濟研究院最新經濟指標顯示，台灣經濟氣候指標下降 9.1 點，對經濟現況評價續呈「壞」，而對未來 6 個月預期，則由上季的「轉好」降至「持平」。

國發會表示，受美中貿易戰影響，今年成長主要是由內需市場帶動，其中主要受惠半導體業者調高資本支出、國際科技大廠來台投資、台商回流投資激勵，另外，政府也將加速公共建設及前瞻基礎建設計畫，並進行所得稅制優化及秋冬旅遊補助，預期將刺激民間消費。

單就台灣整體經濟而言，國發會表示，本季經濟氣候指標調查結果下降 9.1 點，續為負值，其中對整體經濟、民間消費現況評估續呈「壞」，而資本支出則轉呈「好」，對未來 6 個月整體經濟預期則將由上季的轉好降為持平，顯示專家對下半年國內經濟轉呈保守態度，此外，專家也預期未來半年進、出口皆轉好，美元相對新台幣轉呈升值，預期物價將走升，長、短期利率則將走跌。

全球經濟氣候對當前判斷、未來預測。 (圖: 國發會提供)

全球經濟氣候當前判斷、未來預測。(圖: 國發會提供)

至於全球經濟氣候指標，國發會表示，根據德國 ifo 經濟研究院今年第 3 季對全球 116 個國家、1173 位專家進行世界經濟調查顯示，受全球貿易爭端影響，專家普遍對全球經濟看法轉趨保守，預期世界貿易擴張將明顯減弱，民間消費及企業投資也將更加弱化。

全球經濟氣候指標由上季 - 2.4 點降至 - 10.1 點，其中，對現況的評價由上季的正向趨勢轉向負向趨勢，減為 - 5.4 點，續較上季減少 6.8 點；對 6 個月後預期為 - 14.7 點，較上季減少 8.6 點；主要區域方面，先進經濟體、新興市場與開發中經濟體之經濟氣候指標均較上季下降。

WES 台灣地區對現況調查結果。(圖: 國發會提供)