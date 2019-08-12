〈貿聯展望〉Q2純益創高季增近5成 單季、上半年EPS同步登峰

連接線數大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (12) 日公告第 2 季財報，在車用、醫療線束穩定成長帶動下，單季稅後純益 4.92 億元，季增 48.6%、年增 76.8%，每股純益 4.17 元；上半年稅後純益 8.24 億元，年增 63.3%，每股純益 6.98 元，無論單季或是上半年，稅後純益及每股純益均創下歷年新高。

貿聯第 2 季營收 59.93 億元，季增 9.3%、年增 14.1%；毛利率 23%，季減 0.26 個百分點、年增 1.47 個百分點；營益率 10.14%，季增 1.5 個百分點、年增 3.54 個百分點；稅後純益 4.92 億元，季增 48.6%、年增 76.8%，每股純益 4.17 元。

貿聯上半年營收 114.75 億元，年增 14.9%、毛利率 23.13%，年增 2.99 個百分點、營益率 9.43%，年增 2.61 個百分點、稅後純益 8.24 億元，年增 63.3%，每股純益 6.98 元。

貿聯表示，與前季相比，資訊用線受惠美系客戶相繼庫存回補、電器用線也受惠電動車出貨強勁，電器用線則配合客戶新品逐步量產，加上醫療設備用線持穩成長，也帶動第 2 季及上半年的營收獲利均衝上歷史新高。

與去年同期相比，貿聯表示，車用線、醫療設備用線持續增長，而電器用線受銅價下跌的影響營收低於去年同期。

若以貿聯第 2 季各產品營收比重來看，資訊用線占 46%、電器用線 25%、車用線 16%，醫療設備用線 5%、工業用 4%、光通訊 2%、太陽能 1%、其他 1%。