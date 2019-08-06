盤前財經大事搶先讀2019年8月6日

今日操盤前瞻

台灣 7 月進出口物價指數

日本 6 月經濟領先指數

法說會：揚智、大銀微系統、環球晶、南茂

除權息：大立光、國票金、彰銀、茂生農經、中纖、美隆電、磐亞、緯軟等

重磅！美國財政部將中國列為「匯率操縱國」

美中貿易戰全面開戰！美國財政部週一 (5 日) 將中國指定為匯率操縱國，這是美國自 1994 年來的歷史性舉措。由於這一決定，梅努欽部長將與國際貨幣基金組織 (IMF) 進行討論，消弭中國最新 (反制) 行動帶來的不公平競爭優勢。閱讀全文...

若中國放手貶值 金融大鱷預言人民幣將下跌 40%

美國知名對沖基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯 (Kyle Bass) 預期，人民幣一舉「破 7」後，中國政府若不推出支持人民幣匯率的方案，那麼他預期人民幣將在此匯價上，再下跌 3 成至 4 成。閱讀全文...

反制美方並鬆動香港？中國計畫全面取消上海自貿區關稅

《路透社》週一 (5 日) 引述消息人士報導，中國正計畫對上海自由貿易區取消所有關稅，並簡化一系列外貿程序，希望在美中貿易戰駁火之際，建立自由貿易領頭羊的地位，但外界預料，鑒於香港反送中事件，中國此舉將推助上海，撼動香港亞洲金融中心的地位。閱讀全文...

川普關稅大刀衝擊 台股蘋概三王 2 天市值少了 3770 億元

美國總統祭出關稅大刀，橫掃全球股市，台股也連 2 天均重挫逾百點，蘋概三王也再度臉綠，台積電回測半年線及季線，鴻海更創近 2 個月的新低，三王單日市值蒸發逾 1690 億元，若加計上週五減少的 2080 億元，三王 2 個交易日蒸發逾 3770 億元。閱讀全文...

鴻海 7 月營收月增 0.4% 單月、累計前 7 月皆創同期高

鴻海 (2317-TW) 昨 (5) 日公告 7 月營收，達 3980.12 億元，月增 0.4%、年增 0.6%；累計前 7 月營收達 2.61 兆元，年增 4.4%，雙創同期新高。以 3 大產品線的月增表現來看，消費性產品成長最多，其次是運算類產品，通訊類產品則居末。閱讀全文...