【華冠投顧】國巨，今天彈了！此段彈升，還沒漲完

上周四，中國國務院副總理劉鶴、中國商務部長鍾山與美國貿易代表已通過電話，對於下一回的協商交換意見。美國貿易代表努欽，在受訪時暗示，近期可能會趕赴中國再次進行協商。而中方媒體近日也表示，中、美兩國貿易談判代表，可能很快的會進行談判，時間可能訂在八月初。

周一，白宮官員與美國科技界高層展開會談，包括微軟、英特爾等等的大型科技公司，這也為美國放寬對華為合作禁令跨出了一大步。而中國也展現了誠意，信守六月底川習會的承諾。近日，對於農產品的採購，大陸企業已陸續向美國出口商詢價。但這是否又是中方在做做樣子而已？這也不無可能，畢竟中方真的不是『省油的燈』。

但近日消息傳出，華為前員工爆料，華為曾與『熊貓科技』技術合作，幫北韓架設 3G 網路系統；聽到這消息，我想大家一定都覺得，這根本是理所當然；最好的盟友中國，你不幫我，那誰來幫我呢？

因華為所採用的零件是來自美國，這有違反美國出口管制禁令的疑慮。這就好比，你送給你老公的禮物，老公拿去跟『小三』分享，試問你會做何感想呢？

在川普鬆綁對華為的合作禁令之後，這傳聞若屬實，是否讓中、美之間關係再次的生變呢？且續觀察。

大盤今日持續彈升，未來一周可觀測下方 10840-10777 支撐區之力道的強弱，此區間可當作短期之內的多、空分水嶺。

接下來的焦點放在，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 的利率決議上，日期訂在 08/01，臺北時間 02：00。

我們持續關注的 2327 國巨，今日出現彈升，依據型態，後市上方仍有空間。另外 2317 鴻海，依據昨日之述『本周可留意上方 81.00 元之上或有小反壓』。今日，最高來到 81.40 即出現回測，後市之推演軌跡。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師