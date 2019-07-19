〈純網銀揭曉倒數〉三搶二即戰力大剖析 誰的呼聲高？

台灣兩家純網銀揭曉時間倒數，中華電信和兆豐銀行為首的國家隊「將來銀行」、LINE Financial(台灣連線金融科技公司) 和台北富邦銀行為主的 LINE Bank、以及樂天、國票團隊的「樂天國際商業銀行」，誰呼聲高備受關注，據分析，銀行背景強的團隊，出線機率大！

三家純網銀報送金管會預定的銀行名稱，分別包括：「連線商業銀行 (LINE Bank)」，發起人為台灣連線金融科技股份有限公司、台北富邦商業銀行等；「將來商業銀行」發起人為中華電信、兆豐銀行等；「樂天國際商業銀行」發起人為日本樂天銀行株式會社、國票金，形成三搶二局面。

三個團隊各有優劣勢，樂天商銀的金融團隊較弱勢，但有純網銀經驗；國家隊擁有多元股東異業結盟優勢，但尚無強大網路生態圈；而 LINE 解決了資料落地台灣問題後，其擁有 LINE Pay 經驗加上 2100 萬用戶後盾，目前掌握優勢最多，但如何將用戶轉化成獲利也是大挑戰。

三家純網銀戰力分析：

LINE Bank 龐大使用客戶成優勢

一、董總座規劃：

LINE 領軍的 LINE Bank 董事長預定由韓國的黃仁埈擔任，總經理則由第二大股東台北富邦銀行找來金融業資歷豐富的黃以孟擔任。

二、股東結構：

LINE Bank 股東結構涵蓋數位行動、金融服務、電信資通訊 3 個領域，包括 LINE 旗下事業體 LINE Financial 台灣持股 49.9%，台北富邦銀行持股 25.1%，中國信託商銀、聯邦銀行及渣打銀行各出資 5%；電信業的台灣大哥大、遠傳電信各持有 5%。

三、優劣勢：

LINE Bank 擁有龐大的使用客戶是一大優勢，高達 2100 萬的 LINE 活躍用戶堪稱 LINE 軍團最強大的後盾，加上有 LINE Pay 的成功經驗可結合電子支付，且銀行即戰力最多包括：北富銀、中信銀、聯邦銀、渣打銀，且都是消金甚強的銀行，競爭力不容小覷。

但是，LINE 從去年起在台灣陸續搶進 LINE MOBILE 和 LINE 旅遊，都是先有極大聲量，卻未創造明顯獲利，因此，如何將 LINE 龐大用戶金融需求轉化為獲利，將是一大挑戰。

中華電攜手兆豐組國家隊 股東涵蓋最廣

一、董總座規劃：

將來銀行董事長預定由前蕃薯藤創辦人陳正然出任，與執行長劉奕成、總經理梅驊，形成「鐵三角」。

二、股東結構：

將來銀行在經歷花旗、PChome、悠遊卡公司臨陣抽腿風波後，中華電持股擴大至 41.9%，其他股東則有兆豐銀行 25.1%、新光集團 14%、全聯 9.9%、凱基銀 7%、關貿 2.1%；其中，新光集團分別由新光人壽持有 10%、新光銀行持有 2%、新光保全 1%、大台北瓦斯 1%，共計為 14%。

三、優劣勢：

攤開將來銀行的客戶群，中華電信用戶超過一千萬戶、全聯會員數超過 900 萬戶，而兆豐銀除企金客群，也有不少財管、信用卡客戶，新光金、凱基銀的保險及銀行客戶少說有數百萬戶，都是將來銀行可發揮的空間。

其中，大股東中華電全台擁逾 1000 萬的用戶，金融業還有兆豐銀、凱基銀、新光人壽、新光銀行，等於有龐大金流，進軍純網銀在行動支付與金融科技上都有一定基礎，加上將來銀行股東結構包含銀行產業和通路業，在用戶規模上頗具實力，且國家隊色彩，市場推測入選機率極高。

不過，將來銀行無強大的網路生態圈是較吃虧之處，但近來，全聯 PX Pay 上線以後，躋身台灣行動支付前三大，且全聯力拚數位轉型，還將開發電商平台、店配到宅等新服務，或許可成為將來銀行發展根基的一大契機之一。

樂天商銀為純金融隊

一、董總座規劃：

樂天商銀董事長預定由第一金控前總經理簡明仁出任，總經理則由日本樂天銀行資安專家佐伯和彦擔綱。

二、股東結構：

在純網銀 3 個戰隊中，國票金及日本樂天集團所組成的「樂天國際商業銀行」股東結構最為單純，國票金持股 49%、樂天集團包括樂天銀行、樂天信用卡等持股 51%，組成 100% 的「純金融隊」。

三、優劣勢：

樂天、國票團隊最不被外界看好，樂天雖擁有純網銀經驗，在台灣也已引進信用卡、旅遊、跳蚤市場應用以及電子書等領域，但國票金是以票券起家，而非消金，被認為是銀行即戰力相對薄弱的團隊。

不過，董座簡明仁卻是三個團隊中，唯一有銀行經驗的人選，總經理佐伯和彦又不是第一次參與純網銀的設立，這兩個「好棋」，是不是可以成為關鍵推手，備受矚目。

再加上，日本樂天純網銀是國際間少數獲利的純網銀，去年賺進近 1 個股本，樂天國票團隊主打援引在日本的經營經驗，不失為誘因之一。

金管會 7 月底將公布花落誰家

金管會表示，「純網銀」是指百分百透過網路向客戶吸收存款、信用貸款、轉帳匯款或理財投資等金融服務，相較傳統銀行，純網銀沒有實體分行或 ATM（自動櫃員機），只有總行及客服中心。

金管會針對純網銀，有 4 大審查項目，包括財務能力 (10%)、持股超過 10% 發起人及預定重要負責人適格性 (20%)、營運模式可行性 (40%)、管理機制妥適性 (30%)，審查分數最高前 2 名就能獲得執照。

純網銀審查會考官則將由 9 人組成，其中金管會代表 5 人，包括 2 位副主委、銀行局長等 5 人，另外 4 名委員由金管會外聘專家、學者共同組成審查會，預計將於 7 月底前公布 2 家核准名單，據了解，最有可能公布的時間是 7 月 30 日。