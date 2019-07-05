〈亞太5G加速器〉重申不缺席5G競標 下半年發表新應用

政院核定「一覽表」後將加速台灣 5G 發展，亞太電 (3682-TW) 今 (5) 日重申絕不缺席年底競標、不排除任何合作，展現對 5G 發展的決心。另外，亞太電與交通大學的 5G 試驗場域，估下半年發表新應用。

亞太電取得全台第 1 張 5G 實驗執照後，分別在內湖、土城及新竹交通大學等 3 個地區有實驗場域，其中，今年下半年交大試驗場域將有新應用誕生，而內湖注重娛樂生活領域，如 AR、VR；土城則與鴻海 (2317-TW) 合作，試辦智慧工廠及智慧製造。

中國、日本、韓國都已提前開放 5G 釋照，NCC 也規劃公告時間縮短為 45 天，將在 9 月開始受理業者申請，預計 12 月啟動競標拍賣，明年初完成第 1 波 5G 釋照。

董事長呂芳銘日前曾表示，不缺席 5G 競標，但若按照政府釋出 3.5GHz 頻段得標上限 100MHz，電信三雄自然志在必得，將上演「三大殺兩小」的局面。

網路資深協理楊騰達在「5G 加速器 DEMO Day」指出，亞太電不缺席 5G 競標，就算三大電信標走最大頻寬，亞太電也不排除與其他業者合作。

為了搶進 5G 頻譜競標，各大業者正積極籌備標金，今年亞太電股東會曾提到，預計拿 71-73 億元競標 5G，資金來源朝增減資方向進行，目前金融融資方法、金額都在籌備中，至於會不會增加標金額度，要等 8 月董事會才有進一步消息。