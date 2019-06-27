【華冠投顧】幸運星-昨天賺完營建資產股……今天果然（飆股總動員）電子飆股囉！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6213 聯茂、2316 楠梓電、8086 宏捷科、2376 技嘉、3019 亞光

美光在週二盤後公布財報，優於預期，並在法說會提到已對華為提供不在管制清單內的合法現有產品兩週了，股價大漲 13.34%，帶動費半指數大漲 3.21%，也激勵台股的華為供應鏈。今日台股跳空上漲，包含權值股 3008 大立光、2330 台積電、2454 聯發科、3711 日月光投控、2379 瑞昱、2308 台達電、2409 友達等拉抬指數，熱鬧滾滾！！收盤指數大漲 121 點，成交量放大至 1,243 億。

OTC 強勢族群 PA 功率放大器如 8086 宏捷科、3105 穩懋上漲與矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶護盤，收盤漲 0.46%，成交量 260 億。

昨天幸運星在節目中告訴粉絲，我們在昨天 9:30 之前全數獲利了營建傳產一趟，因為獲利資金將往電子股移動…… 建議大家可以開始飆股總動員電子股囉…… 今日電子股果然強強滾！！節目真的要專心聽作筆記…… 好事自然持續在發生！！

今日電子族群分析：

一、今日最強的族群在華為供應鏈的 PCB 族群，如上游的銅箔基板廠 6213 聯茂（接華為 5G 單）、2316 楠梓電（子公司大陸的滬士電子提供華為 5G 基地台 PCB）、3037 欣興、8046 南電、4958 臻鼎 - KY……

二、光學鏡頭 3008 大立光，3019 亞光、3406 玉晶光、4976 佳凌（此族群尾盤賣壓較大）……

三、國際比特幣持續狂飆到 1.3 萬美元以上，連漲數日的比特幣概念股需小心今日漲勢開始分歧，僅落後補漲股 2376 技嘉創高，其他如 2377 微星、2399 映泰、2465 麗臺、6150 撼訊等…… 有漲多賣壓逐漸加大的跡象……

四、其他上漲股有 6290 良維、4943 康控 - KY、4947 昂寶 - KY、6533 晶心科、6558 興能高等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。