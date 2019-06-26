【華冠投顧】預期降息美元走弱、台股季線區間整理

大盤趨勢》

台股今天持續量縮整理，本周連續三天都出現量縮，這代表法人傾向觀望美中談判的結果，才會有後續的方向。不過，季線扣抵值逐步走升，本周若不能帶量向上攻擊，季線在下周就會從支撐轉為壓力。而今天資金流向，多數都集中在 5G 相關的類股上，只不過題材並沒有非常整齊，除了散熱之外、鏡頭、VCSEL 都出現帶量的買盤，可見 5G 設備為主流，手機則是以三星相關個股，出現帶量的買盤。從這個角度來分析，台股後續將維持區間震盪，除非美國對中國，再祭出額外的關稅，否則台股在第四季將有行情可期。

今天主流類股轉動到比特幣，由於美元近期走弱，加上國際股市動盪不安，資金流向低基期的比特幣身上，使得台股中的顯卡概念股，紛紛帶量大漲創新高。2399 映泰、2465 麗臺、6150 撼訊、5386 青雲、2376 技嘉等，都出現 4% 以上的漲幅，後續量能如果能跟上，則股價仍有表現的空間。另外，散熱族群上漲，尾盤出現買單，包括 3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐等。不過，6278 台表科也同步向上，此次上漲的題材，可能是三星的供應鏈，而非單獨僅限於散熱，可見華為禁令在歐洲已讓手機銷售版圖改變。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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