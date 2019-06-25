【華冠投顧】季線逐漸向下彎、中小型股要留意

大盤趨勢》

加權指數今天持續量縮整理，雖早盤有多方族群領軍向上，不過由於買盤後續無力，個股賣壓出籠，許多中小型的個股，紛紛出現拉回。特別是電子類股，被動元件、矽晶圓、MOSFET、光學等，都在上周漲完之後，開始出現修正波。儘管散熱早盤呈現強勢，但還是敵不過市場的賣壓，在尾盤出現拉回整理。本周是季線仰角變化的關鍵，如果不能帶量上攻，則季線下彎，從支撐轉而成為蓋頭反壓，代表後續盤勢將轉趨震盪。加上目前全球股市，都在等待月底的習川會，在此之前預期盤勢仍偏向整理。

今天強勢的族群，以傳產類股為主要，包括食品股的 1215 卜蜂、1201 味全、1231 聯華食等，都有相當強勁的表現。另外，美國祭出對中國 5G 設備的禁令，部份台廠的確有機會受惠，不過這件消息對於台廠 5G 類股而言，似乎沒有多大的幫助，僅 4903 聯光通、4979 華星光、3163 波若威上漲，整體而言類股還是偏弱勢整理。而早盤有利多的散熱，則在在尾盤的賣壓之下，部份個股翻黑向下，是利多？是出貨？操作上仍需小心謹慎！

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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