【柏瑞投信】MFS全盛：固定收益研究融入ESG因子成為投資新趨勢

近幾年來，ESG(環境保護、社會責任、公司治理) 已成為重要的投資指標，更進一步結合到資產管理公司的投資組合策略中，包括股票和固定收益產品。MFS 全盛表示，永續投資為當今投資產業討論的焦點，而落實永續投資的作法之一，就是在評估投資標的過程中融入 ESG 的因子，再決定是否要把該標的納入長期投組中。

MFS 全盛固定收益研究分析師 Mahesh Jayakumar 表示，市面上一般性的 ESG 資料供應商可以提供有用的資料，但是唯有深入且獨立研究各項 ESG 主題，方能掌握真正的研究洞見。而唯有取得優質的 ESG 資料，方能真正瞭解重大關鍵的 ESG 風險與投資契機。除了傳統的分析指標，如果能掌握更多樣的資料來源，也有助於提升 ESG 的投資研究優勢。

公司債研究帶頭採用

目前，固定收益資產之 ESG 研究以公司債佔大宗，但其他券種亦將逐漸跟上腳步。ESG 評分常與信用利差呈現負相關性，而相較於短天期主權債，長天期主權債的利差與 ESG 評分呈現更加顯著之相關性，至於治理因子對於利差之影響，會高於環境與社會因子。

MFS 全盛固定收益研究分析師 Mahesh Jayakumar 指出，債券的選擇還是會以基本面的研究為本，再把 ESG 的考量要素融入研究流程，透過全盛獨有的產業分析地圖來建構投組。而 ESG 因子的種類繁多，且非一成不變，相對適合主動式投資策略發揮優勢。

高收益債後市有撐

另一方面，目前已進入信用與經濟週期趨於成熟的時期，接下來債市的布局方向為何? MFS 全盛美國固定收益研究總監 Melissa Haskell 表示，就成熟市場的投資等級債而言，信用利差於第一季有所收斂，代表在供給未減少情況下的評價僅為合理水準。在此波反彈中，美國 BBB 級債券表現落後於 BB 級、A 級，顯示市場雖然對於企業負債檢視益趨嚴格，但仍不缺乏精選標的的機會。

另外，就成熟市場高收益公司債而言，BB 級債券在第一季反彈中領漲，評價雖已偏高，但仍遠低於金融危機後的平均水準。利差若要進一步收斂，恐怕得仰賴較低評級的 CCC 級債券的復甦來驅動。不過，低違約率和供給有限，皆提供高收益債市有利支撐。

較看好新興市場債

由於美國聯準會 (Fed) 暫停升息，且年初至今表現相對落後於成熟債市，因此目前偏好新興市場債。而比起高收益公司債，新興債可以提供規避風險者更好的防禦保護，而大量的供給也獲得投資人買單。此外，新興市場本地貨幣債券由於相對實質殖利率較高，吸引力倍增。Fed 暫停升息也讓新興市場有更多降息空間，以因應成長放緩與通膨下滑，而進口疲弱亦有助於改善經常帳赤字。

MFS 全盛美國固定收益研究總監 Melissa Haskell 指出，全球成長動能放緩，越來越多跡象顯示美國經濟已感受到緊縮貨幣政策的影響；貿易緊張關係和政治選舉等議題也添加了不確定性。若爆發全球貿易戰，不但會打擊增長，而且時日一久更會引發通膨升溫。然而，各國央行政策不同調與政治不確定性，卻提供大量以國家選擇為基礎之布局機會。

相較主權債 / 準主權債，新興市場公司債的價值已充分反映，上漲空間有限。不過，特定歐洲邊陲市場比起核心歐洲有更好的投資價值，因為後者評價面已偏高，亦同時相對看好獲得歐洲央行大量流動性支持的邊陲市場。

MFS 全盛新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源為本金) 成立於 2002 年 10 月，截至 4 月 30 日的基金規模為 28.23 億美元。該基金主要投資於新興市場債券，並鎖定美元債券以獲取美元計價的總報酬為目標。至於基金的操作策略首重投組安全，在追求超額報酬的同時，仍期望有效掌握風險波動度。

本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。