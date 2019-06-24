【華冠投顧】除息行情補缺口、季線仰角要急攻

大盤趨勢》

今天適逢台積電除息，影響指數出現空方缺口，些微落後季線扣抵值，本周正式進入扣抵發動點，若本周季線仰角能夠增加，則台股後續不排除挑戰前高；相反的，如果本周大盤量縮不攻，則後續盤勢將轉趨勢震盪，等待扣抵越過高檔區之後，才有機會重回多方趨勢，而這段期間，將會是以個股表現為主。另外，本周國際間有許多經濟數據發表，其中最重要的就是美國的「消費者信心指數」代表美國內需的消費動能，是否能夠延續下去。而月底的川習會，結果也會牽動台股表現。

今天強勢族群有三個，MOSFET、比特幣、生技，僅生技類股經整理之後，緩步整理成多方趨勢。而比特幣、MOSFET 則是底部反彈。而比特幣當中，較為強勢的輪動到 2399 映泰、5386 青雲、2465 麗臺等，而上周強勢的撼訊則是落入整理，但仍守在平盤之上。MOSFET 以 3317 尼克森最為強勢，另有 2342 茂矽、5299 杰力、8261 富鼎表現較為明顯。不過，這兩個族群都是年線向下，長線有壓，短線操作為上。

生技方面，4174 浩鼎宣判無罪之後，股價因而強勢表現，帶動 4147 中裕、4108 懷特、4119 旭富等，出現量價齊揚的表現。不過，半年線扣抵值即將扣高，後續是否能夠有續強表現，仍要觀察量能是否跟上，若量能沒有放大，後續仍有拉回整理的可能性，操作上建議以短線為主！

華冠投顧 鍾騏遠分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估