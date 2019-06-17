【華冠投顧】國巨，多市續航力增，此波是回升的開端。

中美貿易戰，最終可能反倒要讓美國企業來買單；這也使得美國業界，對於不斷升級的中美貿易問題感到憂心。國際機構 Trade Partnership 發表報告指出，若剩餘 3,250 億美元的中國輸美商品再加徵 25％關稅，可能將導致美國失去至少二百萬個工作機會，經濟成長率也將減少 1.0% 以上。

而貿易戰升級，可能將導致進口商品面臨售價上漲的問題，當然這些企業也不會笨到坐以待斃吧！上有政策，下有對策，例如，此時可轉由其他國家來取得商品，藉以解決成本問題。此時，台灣或許有『鷸蚌相爭』之下『漁翁得利』的機會。因此，這事件或許將為我們帶來的更大的利多也不一定。

本周焦點，在於 06/20 臺北時間淩晨 02：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，續鎖定。

大盤今日續走升，依據 06/10 之述『依據型態將往上方初步目標 10722-10926 之區間，更上一層樓。』近日來到 10637 最高，已趨近於該區間。依據型態觀之，後市再度上攻進入該區間機率仍高。而據 06/13 之述『未來幾日可注意下方支撐區 10510-10400 之區間。』果真今日最低來到 10474 已進入該區。依型態觀之，後市出現『先壓再上』之機率提升。

我們持續關注的 2327 國巨，如預期今日持續上揚。依據型態研判，股價目前處於長期低位區，該股殖利率高達 18.0%，預期上方仍具寬廣空間，見下圖。

另外，2317 鴻海，該股近期於低位區起漲已有六天時間，依據型態，後市持續彈升機率仍高。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師