【華冠投顧】台股震盪整理小漲+5點!週三台指結算如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、4994 傳奇、3037 欣興

台股盤勢分析:

再拉

讓到台積電 ADR 重挫衝擊，台北股市早盤下跌 - 35 點開出，停損賣壓小幅殺出後；9：15 低檔買盤開始轉強，指數快速由黑翻紅，隨後指數維持平盤上狹幅震盪，終場小漲 + 5 點作收，收在 10530 點，成交量 880 億。

僅管休假期間，國際利空消息依舊不斷；但是台股可以在槍林彈雨中，加權指數開低走高，顯示期貨結算前夕，多頭的企圖心依舊強勁。今天三大法在期貨市場的進出，籌碼面還是偏多操作；因此，對於本周的期貨結算，我們保持『拉高結算』看法不變，展望明日可望…『再拉』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1541 錩泰、9921 巨大、2472 立隆電、9955 佳龍、1795 美時、2327 國巨… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

8104 錸寶、8936 國統、1516 華城、4927 泰鼎 KY、4953 緯軟、6278 台表科、8033 雷虎、5876 上海商… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。