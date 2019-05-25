Fang Holdings具長投潛力 法人估股價能增長2至3倍

在中指院即將赴 Nasdaq 掛牌後，其母公司房天下 (或稱搜房，Fang Holdings)(US-SFUN) 將會是最大受惠者。根據外資機構提出的報告顯示，房天下潛在價值介於 15 億美元～23 億美元億美元，以目前市價 5.1 億美元來看，意味著房天下未來股價有著 194%～350% 的成長空間。

圖: yahoo finance

房天下評價

(資料來源: 法人報告) 房天下財務數據

房天下重要核心價值自於中指院、手中所持有的房地產，及本業 (廣告業務)。

在中指院方面，其在中國 600 多個城市建立龐大的房地產資料庫，數據內容涵蓋土地、住宅及商辦。

同時中指院也是中國成立最悠久的地產市調及研究機構，在同業中位居領導地位。此外中指院的報告及資料庫，不光成為地產界在做營運決策時的重要參考依據，也為投資界提供具有公信力的研究內容。

(資料來源: 法人報告) 中指院評價參考同業數據

根據中指院提供的數據顯示，2018 年其不計算財務費用的稅後純益達 2400 萬美元。法人依照與中國同業預期平均營收成長率 20% 推估，2019 年中指院不計算財務費用的稅後純益約 2900 萬美元。

若再結合 2019 年 PE 25X～35X 來預估，中指院潛在價值介於 7.19 億美元～10 億美元間。

本業－廣告業務

(資料來源: 法人報告) 本業評價參考同業數據

廣告業務方面，在扣除中指院及財務因素後，2018 年房天下廣告業務稅後純益達 2710 萬美元，法人預估在保守設定下，今年廣告業務純益只成長 5%，因此預期今年本業稅後純益達 2840 萬美元。

同時，2019 年中國同業預期平均本益比達 19X，若以目前中國房市景氣未明顯好轉來看，法人指出以本益比 13X 來當中性水準評斷，再推測出房市發展最差情況的本益比 8X 及最好情況本益比 18X 的區間。

因此，2019 年廣告業務潛在價值介於 2.28 億美元～5.12 億美元之間。

房地產部位

(資料來源: 法人報告) 房天下持有房地產資料

房天下目前有 13 筆不動產，以兩種不動產評價方式評估，其價值約在 8.44 億美元～11 億美元之間，以平均價計算其不動產價值約當 9.75 億美元。扣除相關負債 1.97 億美元，平均不動產淨價值為 7.78 億美元。

再考量中美房市的不確性，將不動產以折價 20%～40% 推估，房天下不動產潛在價值約在 4.67 億美元～6.22 億美元之間。

房天下股價成長潛力巨大

此外，房天下還有約 1.75 億美元的上市公司持股，與 1500 萬美元其它雜費。因此在加上中指院、本業、不動產、上市公司市值，及扣除雜費後，房天下潛在價值約在 15 億美元～23 億美元間。以現在 5.1 億美元市值來看，房天下有上漲 194%～350% 的空間，中、長期投資價值已慢慢浮現。

房天下潛在風險：