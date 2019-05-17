三大法人同步賣超126.53億元 期現貨均空 台積電遭外資連10賣

台股今天跌 90.5 點，收在 10384.11 點，成交金額 1309.67 億元，三大法人同步賣超共 126.53 億元，期貨均同步偏空。其中台積電已遭外資連賣 10 日、鴻海也被連賣 4 天。

今日外資賣超 102.55 億元、投信賣超 5.23 億元、自營商賣超 18.75 億元；台指期方面，外資布空單 1215 口，未平倉 4.8 萬口、投信加碼空單 385 口，空單未平倉 2.75 萬口、自營商布局空單 1689 口，空單未平倉 8324 口。

外資今日買超第 1 名亞泥 8029 張、第 2 名兆豐金 5470 張、第 3 名奇鋐 4481 張、第 4 名統一 4478 張、第 5 名中工 3699 張、第 6 名元太 3228 張、第 7 名華通 3029 張、第 8 名聯詠 2665 張、第 9 名元大 S&P 原油正 2653 張、第 10 名聯發科 2553 張。

外資今日賣超第 1 名富邦 VIX 4.87 萬張、第 2 名群創 2.07 萬張、第 3 名元大台灣 50 1.84 萬張、第 4 名旺宏 1.67 萬張、第 5 名聯電 1.34 萬張、第 6 名元大護深 300 正 2 1.3 萬張、第 7 名國泰金 1.21 萬張、第 8 名新光金 1.18 萬張、第 9 名鴻海 1.17 萬張、第 10 名台積電 1.09 萬張。

法人指出，目前大盤偏空格局未變，加上美國制裁中國通訊大廠華為，衝擊台系供應鏈，加上下檔目前支撐壓力較弱，難脫持續震盪。