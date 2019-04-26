【亞洲投顧】股海淘金

◆盤勢分析

美股近期進入財報公布高峰，不過在半導體業傳來利空消息，賽靈思銷售不如預期股價暴跌 17%，英特爾今晨美股盤後宣布調降第 2 季及全年營收預估，導致盤後股價重挫 7.5%，拖累今天台股盤面當中電子類股的走勢，其中又以半導體個股為重災區，台積電 (2330) 股價早盤以跳跌 5.5 元開出，隨著跌幅擴大下一度大跌 10 元，跌幅逾 3%，造成加權指數盤中一度大跌逾 130 點，終場雖然跌幅稍微收斂，不過仍然下跌 87.39 點，收在 10952.47 點，失守萬一大關。

在各大類股當中，電子股幾乎全盤皆墨，其中又以半導體類股跌幅最重，表現最弱，光學、電子零組件也同步走跌；僅有傳產股及金融等逆勢收紅。

外像是近期股價連番走強的個股在今天也有比較明顯的回檔，比如說像是穩懋 (3105)、訊芯 - KY(6451)、合勤控(3704)、雙美(4278) 等皆紛紛重挫跌停。

財報公佈高峰期將至，對於短線漲多股假若出現財報表現不佳，恐將會出現較大幅度的拉回修正，建議投資人在操作上應當適時獲利出場，此外下週一還有摩台指結算，外資是否會趁機進行多單調節，也是市場下週觀察的重點之一。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

