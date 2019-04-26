【運達投顧】台股近期籌碼鬆動的理由



紫東分析師談到，加權指數來到萬一的高點後，技術指標雖然早已進入超買區，但因為台股這一波是法人資金盤的拉抬，所以自然要等籌碼也出現鬆動的跡象，再來偏空應對，而也在 4 月 24 和投資人預告多方開始有撤出的動作，這是很重要的一天，在那一天正式偏空才對投資人有幫助。

談到那一天的走勢，一開盤就有一段獲利了結的賣壓，是市場的正常宣洩，也代表整體的信心度，而 9:30 後有一段硬生生拉回平盤，紫東分析師也強調，投資人不能以反轉看之，這是為了將籌碼拉回成本價所做的動作，達成目的後價格不會在這邊停留太久。

直到今天~ 英特爾拋出景氣震撼彈，下修第 2 季及全年財測數字，重創了今天的全球半導體產業，台積電開盤跳空下跌 3% 多，今日的漲跌家數是 1:7，這是現貨的部份。

近期也一直提到兩個熱門指標，一個是期貨部位的散戶指標，昨日稍增到負 1 萬 9 千口的水準。另一個就需要稍微再分析一下，融券餘額近期的新高，僅僅是因為富邦 VIX 券餘大增，有些人會被騙進去以為會嘎空，事實上 VIX 券餘大增表示散戶看多。

至於實際操作上，這一段主要建議盡量貼著盤面操作，就是要因應這樣的狀況，也小提醒即使電子的資金移出，絕不代表馬上就會再回到金融類股。前波的主流 PCB、散熱、網通、光學族群，都持續有獲利了結的賣壓產生，或許一般投資人的習慣是滿手股票，但真正的交易贏家，深知等待的重要性，這邊建議盡量空手，2019 年是多頭年沒有問題，先保留手中的現金部位，待這一波宣洩完成後，下一輪的發動各位將是最大的贏家。

運達投顧 黃紫東 策略分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

