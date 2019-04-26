〈盤前解析〉「萬一」驚驚漲? 下周一摩台結算攤牌

台股的「萬一」恐懼症，似乎已逐漸克服? 台股昨日表現穩健，全場在 11000 點上，以 11039.86 點作收，收盤指數續攀高，成交值又縮至 1131 億元。大盤在目前此一區間，已震盪盤整 7 日，今天是第 8 個交易日，且下周一 29 日有摩台指結算，外資頗有趁摩台結算攤牌意味。今日關鍵點位為 10985、11011 與 11048 點，需特別留意突破點位區間震盪將擴大。

昨日台股控盤表現可圈可點，台積電、鴻海熄火，大立光立刻補位，再搭配聯電率領聯家軍衝鋒，讓大盤指數穩穩守在 11000 點整數關卡之上。今日仍以 11011 為觀察點，短多要強勢控盤，須守穩 11011 點之上，才有機會續往 11048、11087 點挺進。但若今日未守 11011，回測 10985 也未能挺住，就要提防短線有進入回檔可能，而本波攻勢最後防線仍為 10959 點。

大盤成交量縮，但上市融資券持續有加碼現象，融資單日再增 2.84 億元，餘額攀升至 1328 億元，融券也再增 4682 張，融券餘額 70.9 萬張，雙雙再創波段新高。儘管融資券各有鎖定的標的，但需提防大盤如突破「萬一」盤整區間，走出新的方向，融資與融券必有一方會受傷，關鍵還是在法人大咖何時表態。

4 月底 5 月上旬，台股將進入超級財報周，昨日盤後才公布首季虧損的友達，高居外資賣超第 1 名，這就是「法人財報恐懼症」範例，面板族群也成外資昨日主要調節標的。近期操作選股難度大增，投資人除需留意股價在首季財報公布後，是否出現正相關反應，也可將焦點放在第 2 季展望，跟著大咖與法人思維選股。(訊息僅供參考，請勿做為買賣股票之依據)