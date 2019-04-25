【亞洲投顧】危機四伏 草木皆兵

◆盤勢分析

台股連續第三個交易日站在 11,000 點之上，不過可以看到市場追高意願不是很強，而美元指數漸強，市場資金出現往美元靠攏的跡象，外資週三現貨轉為賣超 12 億元，期貨淨多單也減少 6,139 口至 56,118 口，是近期首度跌破 6 萬口，透過外資 4 月以來大買超 604 億元，與期指極度偏多的情況下，一旦出現反轉，跌勢將如旋風一般，千萬不能掉以輕心。

台股陷入狹幅整理已歷時七天，於此期間外資期指多單減碼，現貨部分由買轉賣，已不如既往一面看多的表現，再從近期 5G 概念中漲勢最兇猛的 PCB 與散熱族群觀之，健策、興欣、華通、台郡、聯茂、超眾、雙鴻、泰碩…. 等，不是出現反轉訊，就是出現頭部型態，對市場人氣的聚集與投資的信心打擊甚大，從近四日的成交量從 1600 多億縮到只有 1100~1200 億可見一般。

台股今日收了一根量平的小紅棒，雖未出現明顯的變盤徵兆，卻在連日的量縮之下漸露敗象，明日為費氏轉折的第八天，較有機會出現大的震盪，若多方遲遲未把握轉強時機，優勢將漸弱，而要突破盤局當量出 1400 億較易達成，到底多空何者勝出，可觀察兩關鍵點 11077 與 10927 點。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

