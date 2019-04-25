【大昌投顧】盤前分析－鴻海前路艱辛 接棒郭董經營者挑戰很大

◆盤勢分析

1. 台股在「萬一」關卡之上開高走低，幸而尾盤拉高站上「萬一」。目前台股擁有資金和信心，但缺乏景氣支撐，未來不妨注意景氣燈號相關指標、採購經理人指數和美中貿易談判結果。預期指數將維持驚驚漲格局，有機會過前高 11,077 點，並挑戰去年高點 11,270 點。

2. 櫃買指數開高走低，連 5 日維持在 5 日均線上的高檔整理格局，顯示目前多空雙方已逐漸接近平衡狀態。未來指數若突破 4/18 高點且量增的話，可積極買進；但若跌破 10 日均線則多單應先行出場觀望。

3. 昨日強勢族群：NB 與手機零組件、主機板、手機製造。

4. 昨日弱勢族群：自行車、LCD-STN 面板、PCB 製造。

5. 金融時報：鴻海前路艱辛 接棒郭董經營者挑戰很大。鴻海的壯大與代工蘋果 iPhone 有很大關連，在全球智慧手機需求疲軟的情勢下，曝險增高「多角化」經營成為更加急迫的課題；製造基地過於集中在中國，而中國的勞工成本日漸增加，北京當局對技術層次較低的組裝工廠提供的補貼和優惠不多。

6. 三星電子的半導體向來在記憶晶片市場獨占鰲頭，營業淨利占了 3/4。今天（周三）宣布，將在 2030 年以前投資 133 兆韓元（1,160 億美元），拓展非記憶晶片和晶圓代工事業，不僅要在晶片設計方面追上英特爾，也打算在晶圓代工方面超越台積電。