【運達投顧】資金盤之後是人工盤

◆盤勢分析

台北股市這一波的強勢行情，讓加權指數越過 11000 的高點，最高在 4 月 18 號來到 11077，之前紫東分析師先就各項指標和投資人分析整體行情，目前所有的技術指標都已經進入超買區，唯一要等的就是籌碼鬆動的跡象，到今天多方開始有撤出的動作。

早盤的這一段是獲利了結的賣壓，這是市場的正常宣洩，也是代表整體的信心度，而 9:30 硬生生拉回平盤的這一段，連資金的多空易位都稱不上，僅是人工盤，是為了將籌碼拉回成本價所做的動作，達成目的後價格不會在這邊停留太久，投資人不能以反轉看之。

近期觀察兩個熱門指標，一個是期貨部位的散戶指標，目前稍降到負 1 萬 7 千口的水準，和這一波最高的負 2 萬 1 千口減了 4 千多口，主因為連四天的拉回讓空方喘息，表示嘎空力道稍減。另一個就需要稍微再分析一下，融券餘額今天的新高，也僅僅是因為富邦 VIX 券餘大增，表示散戶看多。

至於實際操作上，這一波紫東分析師除了提醒投資人，把資金放在電子族群避開金融類股 (資金考量股利因素) 以外，也盡量貼著盤面操作，就是要因應這樣的狀況，也小提醒即使電子的資金移出，絕不代表馬上就會再回到金融類股。

最後談到電子族群，目前的主流 PCB、散熱、網通、光學族群，今天都有獲利了結賣壓產生，或許一般投資人的習慣是滿手股票，但真正的交易贏家，深知等待的重要性，這邊建議盡量空手，2019 年是多頭年沒有問題，先保留手中的現金部位，待這一波宣洩完成後，下一輪的發動各位將是最大的贏家。

運達投顧 黃紫東 策略分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。