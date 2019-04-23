【豐銀投顧】經濟憂慮雖然在 資金行情更堅強

◆盤勢分析

打從今年以來，其實各家投信、法人的分析都是今年台股會不好操作，最主要的原因不外乎就是中美貿易大戰會影響全球、要不然就是全球的景氣看不到春燕。問題是筆者曾說過:「任何的資產其實都是貨幣現象」。也就是不管任何投資標的，要重視的是資金有沒有進來到這個資產！以目前來看，全球的熱錢就是還留在股市之中，從美股再到台股，雖然從技術面及基本面來看的確可能會有問題。然而在資金面上，卻看不出有什麼敗筆，既然如此，放空的情緒就應該被管理，就應該暫時收起來。筆者預測，真正盤勢要注意、要轉空的時間點，應該是在下半年才比較有可能。

今年的行情和 2009 年很像，2009 年剛從 2008 年的大重挫結束後百廢待舉，全球經濟還沒有任何的復甦徵兆，但美國就一再的實施 QE，讓大量的資金流入股市，這才造成 2009 年大漲一整年的「? 牛年」行情。現在台股也是，國際熱錢不斷流入台股，行情怎麼停的下來？或許指數可能上不去，但個股的空間還是很大，投資人實在沒有什麼看空的理由。接下來筆者認定的優質股仍然不少，例如 2481 強茂，是國內最大 (市佔 4 成)、全球第九大(市佔 5%)「小訊號二極體」廠。並切入高階蕭特基二極體及新型態超薄型封裝產品。己與工研院合作 IGBT 智慧功率模組試量產線，前進電動車市場。旗下之「強德電能」(20.57%) 生產磷酸鋰鐵電池，與中海油力神合資「力強電能」。

另外「璟茂科技」(94.43%) 則生產二極體及 LED 磊晶片。「熒茂光學」(20%) 則生產手機塑膠機殼及 PC 光學鏡片。前年 EPS-0.92 元。去年 EPS 2.41 元轉虧為盈；將配息 0.5 元。且將辦理減資 10%，每股退還現金 1 元。就是一個好的標的，雖然股價自創高之後拉回但始終沒有跌破之前的低點，明天應該就有機會在量縮整理之後表態，我們可拭目以待！

豐銀投顧 李世新 分析師