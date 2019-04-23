

◆盤勢分析

1. 三月份成屋銷售季調後年率為 521 萬棟，較前月下將 4.9%，也不及 Econoday 共識的 530 萬棟。美政府宣布即將終止採購伊朗石油的制裁豁免權，導致油價飆升至半年來高點。Tesla 正調查一段來自上海的視頻，該視頻顯示一輛停止的 Tesla 車輛著火，股價下跌 3.85%。週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.18 至 0.22％，美股四大指數短期高檔盤堅。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為 5 日線附近，壓力為 11,270 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，壓力為 145 點附近，支撐為 141 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的族群包括散熱、PCB、IC 設計、遊戲、PA、光通訊等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並創反彈新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、系統整合、生技、內需、越概、高殖利率、鴻海集團股等。

5. 美國白宮 22 日正式宣布，總統川普已經決定從 5 月 3 日起，徹底對伊朗實施石油出口制裁，不再給予台灣及中國等八個進口地區「豁免」待遇。國際油價 22 日盤中應聲大漲約 3%，衝上六個月高點，紐約油價更從去年 10 月底以來首度漲破 65 美元價位。

6. 經濟部昨（22）日公布 3 月外銷訂單金額 385.9 億美元，年減 9%，連續第五個月負成長，主要接單貨品全盤皆墨。此外，累計 1 至 3 月外銷訂單金額，年減 8.4％，為金融海嘯以來最大減幅；經濟部預估，第 2 季也難逃衰退的命運，要到下半年才有機會轉正。

7.3008 大立光董事會昨（22）日通過，去年度盈餘每股配發 68 元現金股利，雖低於前年的 72.5 元，仍為歷史次高，隨今年營運穩健向上，法人估配息有望挑戰 75 元以上，寫新猷。以大立光董事長父子三人帳面持股共約 7,766 張估算，這次配息將有近 5.3 億元入袋。

8.6213 銅箔基板廠聯茂第一季財報出爐，合併營收 52.94 億元，本期淨利 5.06 億元，每股盈餘 1.67 元，受惠於網通、高頻材料出貨增加，雖然首季營收較去年同期略為下滑，但獲利表現創下歷年同期新高，預期該公司第二季起營運有望持續增溫。

