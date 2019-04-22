友達串聯供應鏈舉辦CSR大會 實踐永續發展

為響應聯合國永續發展目標（SDGs）強化全球夥伴關係，友達 (2409-TW) 舉辦「共榮成長 CSR 夥伴大會」，邀請 40 家、超過百位供應商齊聚一堂，共同倡議推動永續供應鏈，也藉由「友達光電傑出永續夥伴獎」的頒發，肯定遵循《責任商業聯盟（Responsible Business Alliance, RBA）》規範的傑出供應商，攜手朝向環境、社會、經濟共榮成長的目標邁進。

友達自 2018 年起依據 RBA 行為標準訂定「AUO 供應商 / 外包商行為準則」，導入燈號管理機制促進供應商自主管理。同時建立 CSR 交流分享平台，強化與供應商資源共享，共同肩負企業的社會責任，包括在氣候變遷的環境議題、推動友善平等的職場環境以及勞動法規解析與應用等，落實 RBA 規範，攜手締造產業 CSR 典範。

友達表示，企業永續發展將與營運核心策略緊密結合，並以聯合國 SDGs 永續發展目標為架構，訂定「Environment 環境永續、People 共融成長、Society 靈活創新」三大 CSR 主軸。落實低碳生產與資源循環利用，積極降低生產對環境的衝擊。

友達指出，供應商是企業永續發展的重要夥伴，除了將長期累績的永續經驗共同倡議分享及深度結盟外，同時也將協助及輔導供應商加強風險管理，帶動整體供應鏈體質強化，以「超越企業社會責任，創造共享價值」為友達的 CSR 願景目標，實踐聯合國 SDGs 第 17 項全球夥伴關係（Partnerships for the goals）。

目前友達已投入多項綠色作為，包含廢銅酸資源化再生研發、推廣水資源回收並設置「GreenArk 水資源教育館」等等。