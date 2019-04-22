【日盛投顧】盤後分析－5日線未破前仍有機會創反彈高



◆盤勢分析

1. 週一台股開平高震盪，最高點 11,027 點未再創波段高，本波大盤從 9,319 點起漲至 11,077 點已上漲逾 1,700 點，如以 1,1270 修正至 9,319 點的反彈 0.618 及 0.8 計算，壓力分別為 10,525 及 10,880 點，目前 0.618、0.8 的 10,525、10,880 點及 11,000 點皆已滿足，而距離 2018 年高點的 11,270 點也剩不到 2 百點，上檔空間恐相對有限，最低點 10,975 點守穩 5 日線（10,969 點）、10 日線（10,905 點）、月線（10,764 點）、年線（10,441 點）、季線（10,363 點）及半年線（10,055 點），終場指數上漲 19.21 點，漲幅 0.18%，收在 10,987.71 點，成交金額為 1,117.06 億元，小於 5 日均量（1,447 億元）及 20 日均量（1,303 億元）。三大法人合計賣超 16.88 億元：外資賣超 9.46 億元、投信賣超 2.68 元、自營商賣超 4.74 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為 5 日線附近，壓力為 11,270 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（74）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.14%，收在 143.76 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，壓力為 145 點附近，支撐為 141 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值（69）大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的族群包括散熱、PCB、IC 設計、遊戲、PA、光通訊等。

4. 台股選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率、鴻海集團股等。

◆半導體、鴻海集團、5G、PCB、內需、高殖利率為盤面主流

1. 半導體： IC 封測指標為 2449 京元電、6147 頎邦、3264 欣銓等，IC 設計重點股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、6462 神盾、6411 晶焱、3443 創意、8016 矽創等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈 2337 旺宏、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會受惠。矽晶圓 6488 環球晶、6182 合晶等週一強勢。

2. 鴻海集團：郭董參予總統競逐近期為市場關注焦點，可留意相關集團股如 2317 鴻海、6414 樺漢、6196 帆宣、4958 臻鼎 - KY、6456GIS-KY、3413 京鼎、2314 台揚、3682 亞太電、2328 廣宇、3062 建漢、6668 中揚光等

3.5G：5G 商轉在即，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、3704 合勤控、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

4.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，6552 易華電受惠驅動 IC 需求成長，車用相關有 5349 先豐、3044 健鼎、2367 燿華等，上游 3645 達邁的 PI 有摺疊機題材加持，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿也將受惠 5G 相關應用，上游 5340 建榮、硬板 2313 華通、4927 泰鼎、5469 瀚宇博等近期走強。

5. 內需：選股方向可朝航空 2618 長榮航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、食品 1215 卜蜂、超商 5903 全家、環保 8341 日友、綠能 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。

6. 高殖利率：股利政策近期為市場關注焦點，可留意如 6277 宏正、2404 漢唐、2886 兆豐金、台塑三寶、2204 中華、2707 晶華、2915 潤泰全等。

7. 生技業擁政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 4162 智擎、3176 基亞、1762 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 懷特、6461 益得、6497 亞獅康 - KY、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、4109 穆拉德加捷、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY、4728 雙美等。

8. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY 等。

