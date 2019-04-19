【華冠投顧】國巨短期之軌跡推演。

今日為耶穌受難日，美國股市休市！

雖美國 2 月貿易帳，值為 - 494，比預期值 - 534 與前值 - 511，具收窄之趨勢；但週四數據，美? 4 月 Markit 制造? PMI，值為 52.40，低於預期 52.80。數據憂喜參半，因此，不確定因素仍將持續刺激市場，使得波幅加劇。

接下來，美國商務部將於 04/26 發佈第一季度 GDP 年化季率，續關注。

美國財政部長努欽，上周六表示，美中貿易談判已近尾聲。消息指出，中國在強制技術移轉、保護智慧財產與放寬市場准入等議題方面已讓步。美中貿易談判，預計在五月初，即將達成協議。川普近日也表示，與中國的貿易談判有所進展，我們的協商將會成功，在五月底將簽訂協議。

整體觀之，歷經一年時間，美國對抗中國的貿易競爭，已取得初步的成果。

過去三個多月以來的美、台股，已率先的反應此利多。而台股目前來到 2018 年十月初的起跌區，後續於高檔出現震盪在所難免。

06 道瓊，短期可觀測下方 26175-25976 初步支撐區間之力道如何？此區若遭摜破，則向下壓抑之力道將有增強之可能。

而加權指數，目前處於第五波位置；短期暫觀測下方 10842-10756 初步支撐區間之力道如何？

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多！

下圖為國巨短期之軌跡推演。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師