正新去年輪胎銷售約3.54億條 年減1成 今年拉升「雙印」產能

正新 (2105) 去年輪胎銷售量 3.54 億條，年減 1 成，「雙印」(印尼、印度)量產初期，機車胎產能未達經濟規模，加上上述兩個市場貨幣波動大，影響到獲利表現，今年持續拉升「雙印」產能，到年底印度、印尼兩座廠機車胎日產能目標分別為 2 萬條以及 1 萬條，降低固定成本負擔。去年正新各類車胎除了農工特殊其他用胎成長外，PCR(轎車胎)、TBR(卡車胎)、MC(機車外胎)、BC(自行車外胎)，以及內胎等均呈現下滑格局，全年輪胎出貨量約 3.54 億條，年減率 10%。



各類車胎出貨概況如下：PCR 出貨量 4050 萬條，年減率 3.3%，營收比重由前年 40.5% 上升到去年 41.6%；TBR 出貨量 470 萬條，年減率 2.1%，營收比重由前年 20.6% 上升到 21.3%；MC 出貨量為 3700 萬條，年減率 15.7%，營收比重 11.1%；BC 出貨量 7350 萬條，年減率 17.4%，營收比重 7.8%；農工、其他特殊用胎出貨量 2200 萬條，年增率 15.2%，營收比重約 11.9%；內胎出貨量為 1.76 億條，年減率 11.2%，營收比重 6.3%。



正新輪胎銷售量下滑主因在於，仍有 54% 銷售來自大陸地區，而北美占了 25.9%，去年大陸新車銷售疲弱，政策積極推動電動車，市場未能銜接，致使 PCR 銷售動能欠佳。



「雙印」量產初期，去年印度虧損金額 12 億元、印尼廠約 10 億元，惟去年新興市場匯率波動大，「雙印」市場亦無法倖免於難，光匯損部位就占了虧損半數，伴隨 MC 產能逐步拉升、匯率回穩，上述兩座量產初期虧損可望收斂。

