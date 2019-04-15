【安聯投信】企業財報公布在即 美股吸金

過去一周，美歐股市漲跌不一，市場靜候財報季出爐，成交量相對清淡，儘管美歐貿易緊張關係升級、日本核心機械訂單不佳，經濟成長擔憂壓抑了日股，新興股市則持續走強，盤點全球股票型基金資金流向，截至 10 日，美股基金止血，單周資金轉為流入逾 35 億美元，歐股基金資金淨流出幅度則縮小至 21 億美元，整體而言，美股、新興股票型基金最為吸金。

安聯投信指出，當市場漲多且面臨基本面檢驗，應提高風險控管；目前全球主要央行偏向寬鬆、中美和談等利多已經相當程度反映在股價上，且股市估值漸趨合理，接下來市場將接受更多經濟數據、財報的檢驗，風險資產短線動能仍強，但若數據欠佳、殖利率顯著上揚、或油價上升過快，均可能導致市場出現震盪。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶分析，美國聯準會會議紀要顯示，委員們認為耐心觀望的同時需維持一定的政策靈活性，多位委員暗示，基於通膨率（PCE）持續低於 2% 目標，且經濟處於諸多不確定性的狀況下，升息的門檻「相當高」。

謝佳伶研判，全球股市「無基之彈」，財報、經濟數據期中考即將來臨，波動度可能加劇，投資人宜同時掌握股票、可轉債、 高收益，追求相對穩定的現金流，目前在美股相對看好中大型股，建議採取分散式布局，重心可落在消費、醫療保健、科技等相關企業，避免押寶單一類股的風險。

針對新興市場，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，4 月以來台股受惠於資本支出回溫等利多支撐，逐步震盪向上並站上 10800 點，以結構與外資的期權未平倉量來看，現階段台股多頭格局尚未改變；目前電子股仍是多方重心，除了質優權值股受外資青睞外，5G、具漲價題材的電子個股與股價基期低的蘋果概念股同樣可期。

廖哲宏表示，近期國際政經情勢並無特異之處，貨幣政策寬鬆、中美貿易協議即將拍板、英國脫歐延遲或是 OPEC 成員國對原油產量攻防等皆為延續議題，後市要留意的仍是中美協議進展，預料台股走勢將逐步回歸企業獲利展望與籌碼變化。

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