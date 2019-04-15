【顧德投顧】盤後分析

◆盤勢分析

三王發威帶領台股向上攻堅

台股崩跌機率低、盤整攻堅機率高

今天台股持續轉強，除台股之外，亞股也呈現強勢上揚，不過午盤後多有轉弱；台股收盤來到 10875，準備挑戰 10900；三王表態是造成台股上揚的主要原因，帶領 5G 類股中的散熱模組強勢上揚，雙鴻、泰碩、力致與超? 再度漲停板；屬於 PCB 族群的泰鼎多日強拉下，收盤前突襲漲停；此外，鴻家軍幾乎全漲，除普誠、元隆小跌；外資喊大立光上看到 6 字頭，股價盤間上揚 40 點，收盤前回到平盤，似乎有拉高出貨嫌疑；玉晶光則上揚 9 點，價位來到 442.5，光學類股一片紅通通；3D 感測族群也順勢上揚，樺漢、原相、穩懋各有漲幅；

美中談判未來將進行最後一輪的談判，離完成只剩下文書作業，"萬一" 可能嗎? 觀察量能變化的狀況，台股上到 10600 之上後，幾乎都是以千億以上成交量，來到 10700 之上後更來到 1500 億，在量能持續放出下，代表承接買盤熱絡，只不過大立光有拉高出貨嫌疑，仍然定調在盤整格局，大幅跌落不容易，往上也有信心不足的問題；仍然建議投資朋友不要追高，尋找中長線仍屬於低階的個股布局，操作上的安全度會比較恰當。

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估