【華冠投顧】幸運星-空頭不死……多頭不止……洗得越兇，漲得越猛！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6166 彩晶、2499 東貝、3324 雙鴻、3017 奇鋐、2317 鴻海

週五美國富國銀行和摩根大通（小摩）獲利數字優於預期，美股大漲，道瓊大漲 269 點。台股控盤者趁勢跳空開高直接站五日線，再次強軋週五突然增加的空單！！盤中 10897 點創波段新高…… 控盤阿尼奇還是拉抬權值股三王：人氣王 2317 鴻海 + 權王 2330 台積電 + 股王 3008 大立光，帶動 2408 南亞科、4938 和碩、2454 聯發科、3711 日月光投控…… 跟著上漲收盤大漲 70 點，成交量 1,187 億。OTC 領頭羊矽晶圓族群：6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶再度領漲，3105 穩懋等表現也強…… 收盤上漲 0.76%，成交量 351 億……

台股 OTC 從上周開始…… 拉大出小股三天…… 大盤洗好凶！！（週二、三、四共三天內空單狂補 178,740 張）但是大家有沒有發現…… 空頭不死…… 多頭不止……【老師已多次提醒多頭架構不變，洗得越兇、漲得越猛…… 尊重趨勢勿放空…… 縮小自己…… 跟著阿尼奇走，自然可以找到財富的花朵……】週五當天…… 空單又開始大增「23,435 張」，今天又馬上再軋空單啦…… 恭喜全國會員…… 今天又現買現賺囉！

今日強勢個股有通信網路 3221 台嘉碩、3704 合勤控、3466 致振、6470 宇智、6152 百一、8034 榮群、3163 波若威、6163 華電網，另外與 5G 相關的散熱 3338 泰碩、6230 超眾、6591 動力 - KY、3324 雙鴻、3483 力致、3017 奇鋐、2421 建準、3653 健策，PCB 4927 泰鼎 - KY、3321 同泰、6278 台表科、6213 聯茂、5349 先豐、2316 楠梓電、2367 燿華等。其他強勢股：受惠華映轉單的 6166 彩晶、8105 凌巨，汽機車零件 4551 智伸科、5288 豐祥 - KY，太陽能 6443 元晶、6477 安集、6125 廣運，6188 廣明、8924 大田、2499 東貝、5258 虹堡、5488 松普、6290 良維、3551 世禾、4942 嘉彰……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。