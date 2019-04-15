【華冠投顧】標普五百創新高 台股跳空衝高點 散熱族群全面噴 鴻海重返人氣王

焦點股: 泰碩 (3338)、力致(3483)、超眾(6230) 及雙鴻 (3324) 等。盤面資金全面注入中小型散熱元件類股，盤中檔檔都是漲停板，合勤控 (3704) 強上加強收漲停，22.1 元再創波段高點；多方點火建準 (2421) 尾盤收 39.15 元，上漲 9.51%。

控盤用龍頭權值股走勢仍然分歧，指標股中股王大立光 (3008)開高走低收平盤，終場收在 4600 元，台積電 (2330) 震盪收漲 3.5 元，為持 255.5 元，盤中再創近期新高，可成 (2474) 開高走低小漲 0.19% 收 261.5 元，其餘權值股中，聯發科 (2454) 持續小幅度反彈，收盤漲 1.02%，收 296.5 元。

台股加權指數技術面以跳空上漲小紅 K 線作收，三大法人買超 74.55 億元，外資再買超 48.87 億元，盤勢上衝準備挑戰 10900，金融保險類股指數出現帶上影線小黑 K 線，股價震盪量能沒明顯擴增，意味著金融股多頭短期並無作為。

大盤指數收 10875 點成交量 1187 億，漲 70.3 點，台股今日成交量萎縮，量價背離上漲，近期內不補量就會拉回補多頭缺口；台股多空易位速度極快，整理日都是 1-2 天而已，10800 關卡是有效支撐。由國際消息面來思考推測，全球資金氾濫的情況依舊，各國央行就是放水增加資金流動性，美歐的貿易爭端才浮上檯面，短線沒出現回檔整理，未來多頭走勢沒改變，只是漲跌速度將是會更加快速。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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