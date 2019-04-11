【日盛投顧】漲多拉回整理 暫守5日線

◆盤勢分析

1. 台股早盤以小高盤開出，盤中再創 10887.1 波段高點，但因盤中亞洲股市與美股電子盤轉跌，台股權值股開始回落，加權指數震盪走低，終場收在 10,808.77 點，下跌 59.37 點，跌幅 0.55%，暫時守穩 5 日線。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股終止連三紅收長黑 K 棒，吞噬周三紅 K 棒，短線恐將有轉弱之虞。

(2) 量能：成交量擴增至 1379.14 億元，後續不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標開口縮小、日 MACD 柱狀體轉微下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 72.24 億元；外資 - 53.14 億元、投信 - 1.84 億元、自營 - 17.27 億元。

3.OTC 指數早盤開高走，終場收 141.90 點，下跌 0.64%，跌破 5 日均線，目前下方支撐為 140 點。

各類普遍拉回休息 業績股突圍

1. 散熱模組：族群內個股快速輪動，3017 奇鋐、3338 泰碩周四領漲，3324 雙鴻、6230 超眾則相對呈現抗跌。

2. 軸承：3376 新日興 3 月營收 7.75 億元，年增 28.71%，股價帶量長紅創新高，帶動 1582 信錦股價緩走揚，再創波段新高。

3. 網通：3704 合勤控 3 月營收為 34.08 億元，年增 122.52%，股價改寫 4 年半高點；4903 聯光通、3163 波若威營收表現佳，買盤進駐股價逆勢抗跌。

4. 遊戲股：3293 鈊象挾 3 月營收年增 32.24%，股價拉出第三根紅 K 棒。

5. 工具機：4526 東台 3 月營收暴衝到 12.82 億元，年增 56.04%，在手訂單超過 50 億元，周四股價放量走高。

6. 生技： 3176 基亞 138 億授權金入袋，股價連續多日漲停，站上兩年高點，連動母公司 2390 云辰持續跳空上漲。4164 承業醫 3 月營收 2.72 億元，年增 72.64%，周四股價再創波段新高。