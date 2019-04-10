【華冠投顧】台股量縮拉尾盤，黑翻紅再創高，持續軋空!

美股昨晚拉回，台股今日開低震盪，尾盤拉抬，指數黑翻紅，終場上漲 16 點，收 10868 點，再創新高，量縮 1287 億元，價漲量縮格局。

由於川普宣布對歐盟加徵關稅，美股昨晚四大指數皆下跌作收，台股也開低回應，但台股本波非常強勢，看回不回，不斷刷新高價，今日延續昨日量縮上漲，指數雖開低震盪，但尾盤又拉抬，黑翻紅，再度改寫今年高點創新高，不過已連 2 日量縮創新高走勢，盤面很多個股已出現大震盪，整體而言漲勢要看支撐，在支撐沒被跌破前，台股不會轉弱更不會轉空，不必預設立場，現階段仍在持續軋空當中，順勢而為，操作建議: 勿過度積極追已創新高的股票，選股注意形態整理完剛起漲轉強個股操作為宜，可避免追價所造成風險!

量能不出，震盪盤，追高易套，殺低易漲，小心今日強明日弱，或當日衝高後轉弱。今日強勢股基亞 (3176)，云辰(2390)，同致(3552)，東浦(3290)，鼎翰(3611) 以及湧德 (3689) 等漲停板。弱勢股在挖礦股憾訊 (6150) 跌停板，映泰 (2399)，承啟(2425)，青雲(5386) 及麗臺 (2465) 等皆下跌。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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