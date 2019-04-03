滬深盤後—開低走高 午後券商股拉升 上證指數強勢攻上3200關卡

大陸股市多頭信心重燃，今 (3 日) 在開低之後一路走高，早盤先是靠港口、基建等類股拉抬，將指數穩在平盤上方，午後券商股發力上攻，尾盤並進一步擴大升幅，助上證指數強勢站上 3200 關卡之上。

截至收盤，上證指數收報 3216.30 點，漲幅 1.24%；深成指數收報 10340.51 點，漲幅 0.78%；創業板指數報 1768.18 點，漲幅 0.80%。成交金額仍然不低，但未再破兆元關卡，滬市成交人民幣 4426.22 億元，深市成交 4907.77 億元，兩市合計成交 9333.99 億元。

上證指數日 K

盤面上，多數類股上漲，僅食品飲料微跌，交通運輸領漲，非銀金融、商業貿易、建築材料漲幅居前。題材概念方面，自由貿易港類股掀漲停潮，指數上漲近 8%，全天領漲滬深兩市。

航運概念股崛起，表現活躍；而午後券商股發動的強漲，更是將浙商證券、東吳證券、國金證券、華創陽安、中國銀河等多檔個股帶上漲停。

山西證券策略分析師麻文宇表示，由於 3100-3200 點是籌碼密集區域，因此 3200 點整數關口的突破對於提振投資者信心以及穩定市場預期具有很重要的意義。多空雙方在區間內博弈十分激烈，換手充分，行情即使調整，但成交量與換手率居高不下，市場活躍度很高。

展望後市，中原證券認為，隨著滬指放量突破 3100 點，本輪行情進入到了一個新的階段。對於後市有理由繼續謹慎看多。建議投資者近期繼續密切關注政策面、資金面的情況。

長城證券指出，今年以來市場上漲的主要邏輯在於補漲需求、資本市場重新定位、國家對科技創新的扶持、減稅政策超預期等，目前核心邏輯並未被破壞，A 股估值全球來看仍存吸引力。本輪行情缺乏基本面相關支撐，3-4 月伴隨經濟和盈利資料的密集公布，市場可能會有所震盪波動。