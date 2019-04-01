投資ETF漸夯 2019金鑽基金獎首度增設「ETP基金獎項」

第 22 屆金鑽基金獎，已於 3 月底完成頒獎盛事，金鑽基金獎由「財團法人台北金融研究發展基金會」主辦，是台灣歷史最悠久的基金獎，本次共有 37 檔基金獲獎。近年來，股票指數基金（ETF）成為投資人主要投資標的之一，為回應市場趨勢，本次基金獎特別增設「ETP 基金獎項」。

2018 年國內投信共同基金規模淨創近九年來新高，其中，指數股票型基金（ETF）相比 2017 年增加了 38 檔。金鑽獎評審委員台大教授李存修表示，面對股票型基金的快速成長，金鑽獎評審委員會於去年初，便開始著手研究 ETF 評審辦法，今年首度進行評選。

「ETP 基金獎項」涵蓋，指數股票型 ETF、債券 ETF、期貨信託 ETC、指數投資證券 ETN 等四類基金。評選方式主要考量因素為追蹤誤差 (tracking error)，另外，資產規模、市場流動性、受益人數、費用率等因素也列入考量。

本屆金鑽基金獎，符合評選標準國內基金有 199 檔，ETP 基金有 102 檔，海外基金有 1,240 檔，分別有 9 檔基金得獎、7 檔基金入圍；6 檔基金得獎、4 檔基金入圍；22 檔基金得獎。

業者方面，「安聯投信」、「復華投信」、「元大投信」、「貝萊德投信」、「野村投信 (含總代理三檔基金)」皆拿下 4 項大獎；元大投信作為台灣 ETF 創始業者，在首次 ETP 基金獎項中囊括 4 檔得獎、3 檔入圍基金，表現相當出色。

本屆金鑽基金獎頒獎典禮，同步透過網路直播平台，台北金融基金會周吳添董事長表示，期望藉由新技術，與年輕世代連結對話，幫助建立理財觀念，並由此表現金鑽基金獎，公開透明的評選機制，以之成為投資市場上的重要參考資訊平台。

金鑽基金獎全數獲獎名單，表列如下：

（圖表來源為台北金融研究發展基金會 https://www.tff.org.tw/award.php）