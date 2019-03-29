【華冠投顧】4763材料-KY

美中貿易談判 03/28 起為期二日，在北京召開第八輪磋商。

歷經一天的磋商之後，美國官員透露，雙方所討論的各項目皆有所進展；如，技術轉移議題等等。美方要求停止強制美國科技企業技術移轉，且中國須停止竊取美國智財權。

此次會議結束之後，中國談判代表，由劉鶴率領，將於四月初再次趕赴美國，進行下一輪談判。

若川普仍維持其強硬立場，後續之發展恐將不如外界預期的樂觀，續關注其後續發展。

另外，目前市場一直在討論『收益率曲線倒掛』的問題，將其視為全球經濟衰退的前兆。但是，當某一現象被市場所矚目之時，此利空，是幾乎篤定不會在此時引發的。因此，股市未來幾個月即使出現回檔，幅度將不至於太深，大家請放心。但是，操作策略設定上，仍須謹慎以待，持股以多、空雙向佈局為妥；多、空單之間具有相互掩護之效用。

06 道瓊，短期續留意上方 25707-25875 初步反壓區間之力道如何？目前於此區已見漲勢止住，後市再次出現下壓機會仍高。

大盤依據型態來看，短期上方賣壓依舊存在。04 加權，目前來到前高點附近，後市觀測下方 10496-10433 支撐力道如何？此區若再次被摜破，則持續下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

4763 材料 - KY：於下方支撐區止跌，後續具上攻之契機。

看長多！

2327 國巨：

看長多！

續依據 03/27 之述，目前已在下方關卡止跌，漸漸往上飄移。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師