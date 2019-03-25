【華冠投顧】《亞光》大功告成 台股回檔時準備「疾風知勁草」

《汗血寶馬》獲利下車 卡位新「運動大聯盟」個股

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五盤後分析文提過「大盤出現高檔帶量十字線，在技術面上屬於可能的變盤訊號，但今日如果跌破上週五低點而不帶量，只能當作是漲多整理」。

美國公債殖利率出現倒掛引發上週五美股重挫，今日亞股全面跟進大跌，台股自不能免，終場大盤 - 159 點，OTC 指數 - 1.16%。

今日大盤Ｋ棒組合進一步形成「夜星」反轉型態、日 KD 指標出現死亡交叉、四大期指逆價差同步擴大...，雖然負面訊號不少，不過也有幾點不錯的地方：(1) 台股單日跌幅相對亞股較輕，且就均線而言仍守在十日線附近，結構同樣比亞股（日、韓、港）來得強；(2) 成交量急縮，顯示空方追殺力道不大，盤面籌碼穩定性還不錯。綜合上述，對目前台股的定位先以 "漲多整理" 視之，多頭主要防守點仍看 10370 點。

＜操作策略＞

昇楷上週多次提醒 OTC 指數頻頻留上影線，代表盤面短線空方力道相應增強，為了因應盤面的現況以及可能產生的風險，所以操作策略上秉持著 "勿輕易追高"、"鎖定量極縮守支撐個股布局"、"持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 三個原則。

今日台股回檔，一堆高基期或正乖離過大的個股皆出現明顯跌勢，證明了前述操作策略確實最能達到 "趨吉避凶" 的效果，此外，台股在中多趨勢沒轉向前提下，指數震盪拉回時更容易看出誰具備強勢股 DNA，提供了「疾風知勁草、拉回吃到飽」的選股、卡位契機。

＜疾風知勁草 拉回吃到飽＞

上週四 (3/14) 提醒「量極縮守季線後，見到 "初步轉強訊號"」的《8046 南電》，在急噴逾 23% 後，今日隨勢修正，然因低點力守五日線及頸線，在不破移動停利點的情況下續抱即可。

上週二 (3/19) 卡位，當日 "盤後影音" 亦提及的「量極縮守支撐」之個股《3019 亞光》，在卡位三天急噴近 22% 後，今日盤中觸及移動停利點，加上月線正乖離不小、光學股普遍走弱（須提防被帶衰），因此短線先獲利下車。

＜強弱勢股＞

今日強勢股輪動至高殖利率題材的水泥族群，包括《1101 台泥》、《1103 嘉泥》、《1102 亞泥》... 等逆勢上漲；偏光板族群《8215 明基材》、《3051 力特》受惠於轉單效應，雙雙爆量強漲；單兵突破股則有《3529 力旺》、《5519 隆大》、《3231 緯創》、《2404 漢唐》... 等續創波段新高。

今日弱勢股仍以高基期股為主，如《3004 豐達科》、《1589 永冠 - KY》、《6223 旺矽》、《6438 迅得》、《3217 優群》... 等；光學族群在指標股《3008 大立光》、《3406 玉晶光》跌破月線衝擊下普遍回跌，短線恐將陷入整理；被動元件龍頭《2327 國巨》跳空跌破頸線以致均線全數蓋頭下彎，拖累《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》及二線股同步走弱。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。