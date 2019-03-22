開發金60歲生日派對 總座帶隊與偏鄉學童聯合慶生

中華開發金控 (2883-TW) 慶祝成立 60 年，日前由總經理王銘陽親自率領集團十位同仁組成志工團隊，赴南投與同樣創校一甲子的文山國小聯合慶生。這場公益慶生派對，不但揭開中華開發六十周年慶系列活動的序幕，同時也彰顯開發金控總經理王銘陽以身作則，帶頭做公益的企業社會責任。

這項活動是中華開發文教基金會推行多年的「午餐約會」，由同仁組隊至偏鄉小校為孩子們舉辦一場午餐盛宴。此行因逢南投文山國小六十周年創校紀念，擔任志工團團長的開發金控總經理王銘陽為了給小朋友滿滿的驚喜，要求同行的團隊務必滿足小朋友的願望菜單。活動現場不但有開發同仁自製的六層杯子蛋糕塔，還有牛肉捲、炸蝦餅、義大利麵及冰淇淋。當天中午，文山國小的小朋友看到午餐料理時，驚呼連連! 平日經費備受限制的平淡午餐瞬間變身驚喜派對。

這場特別的「午餐約會」充滿濃濃的幸福味。開發金控總經理王銘陽表示：「兩個 60 歲同齡的單位能在一起過生日是很特別的緣分」，他在致詞時，勉勵小朋友做一個慷慨而善良的人，將來和中華開發一樣樂意去幫助其他人。同行的中華開發同仁，包括六位高階主管與四位儲備幹部，換下上班服化身大廚，即使平日不擅料理，仍然利用了學校的簡單廚房設備，共同端出近百人的盛宴。

南投文山國小長期面臨午餐經費不足的困境，是中華開發文教基金會「營養 100 分計畫」補助的學校。鄧秀珍校長表示，像文山這樣不在山區，也不在市區的小學校，是外界資源比較少關注的對象。校長為了歡迎中華開發，率領全校六十多位學生一同布置活動中心，特別以代表中華開發企業形象的顏色裝扮舞台，黑板上則畫著「中華開發與文山國小 60 HAPPY 午餐的約會」，在與中華開發志工團隊共進午餐時，每桌的孩子都親自表達對中華開發的感謝。