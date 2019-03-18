宏大前2月營收創三年新高 惟訂單能見度較低 保守看待首季營收

宏大 (8932) 開春以來業績亮眼，前 2 月營收 1.28 億元，年增 10.9%，創近三年新高，惟下游廠商及新款服飾動向成為營收成長的二大關鍵。宏大走出 2018 年暖冬氣候影響，2019 年營收逐漸回神。1 月營收 7,561 萬元，月增 52.74%，年增 15.85%，2 月營收 5,284 萬元，月減 30.11%，年增 4.51%，累計前 2 月營收 1.28 億元，年增 10.9%。



宏大坦言，前 2 月營收優於預期，惟目前訂單能見度較低，仍持續追單中，對於第一季營收仍保守看待。



至於保守看待業績的原因，宏大指出，近來拉鍊上游訂單調整，使下游廠商出現轉移現象，不論是訂單或產量都受影響，此外，持續關注設計師新款服飾設計，若添增拉鍊元素，將有助營收表現。