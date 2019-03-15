◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月15日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1429323 4541649 31.47 0061 元大寶滬深 197190 397616 49.59 2883 開發金 161912 14962281 1.08 2885 元大金 142226 11686232 1.22 2823 中壽 95025 4013582 2.37 006205 富邦上証 94460 446736 21.14 3045 台灣大 87441 3420851 2.56 006206 元大上證50 74006 170778 43.33 2610 華航 66653 5420984 1.23 006207 FH滬深 56422 109392 51.58 00639 富邦深100 51487 298903 17.23 6116 彩晶 51094 3233933 1.58 2017 官田鋼 45045 341867 13.18 00648R 元大S&P500反1 44662 150188 29.74 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 01002T 土銀國泰R1 39569 1393000 2.84 00739 元大MSCI A股 37312 206488 18.07 2881 富邦金 37271 10233603 0.36 1312 國喬 35528 906620 3.92 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 34301 104512 32.82 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2892 第一金 29365 12338557 0.24 2889 國票金 27004 2819865 0.96 2882 國泰金 26001 12563210 0.21 2323 中環 25786 1774126 1.45 0055 元大MSCI金融 25463 45154 56.39 01001T 土銀富邦R1 24552 583000 4.21 0057 富邦摩台 24073 5027 478.87 00643 群益深証中小 22722 283587 8.01
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名鉅亨台北資料中心
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