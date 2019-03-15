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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月15日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1429323   4541649    31.47  
0061   元大寶滬深          197190    397616    49.59  
2883   開發金              161912  14962281     1.08  
2885   元大金              142226  11686232     1.22  
2823   中壽                 95025   4013582     2.37  
006205 富邦上証             94460    446736    21.14  
3045   台灣大               87441   3420851     2.56  
006206 元大上證50           74006    170778    43.33  
2610   華航                 66653   5420984     1.23  
006207 FH滬深               56422    109392    51.58  
00639  富邦深100            51487    298903    17.23  
6116   彩晶                 51094   3233933     1.58  
2017   官田鋼               45045    341867    13.18  
00648R 元大S&P500反1        44662    150188    29.74  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
01002T 土銀國泰R1           39569   1393000     2.84  
00739  元大MSCI A股         37312    206488    18.07  
2881   富邦金               37271  10233603     0.36  
1312   國喬                 35528    906620     3.92  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     34301    104512    32.82  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2892   第一金               29365  12338557     0.24  
2889   國票金               27004   2819865     0.96  
2882   國泰金               26001  12563210     0.21  
2323   中環                 25786   1774126     1.45  
0055   元大MSCI金融         25463     45154    56.39  
01001T 土銀富邦R1           24552    583000     4.21  
0057   富邦摩台             24073      5027   478.87  
00643  群益深証中小         22722    283587     8.01
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