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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月15日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24073      5027   478.87  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15177      4973   305.19  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19580      7966   245.79  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00702  國泰標普低波高息     12746      6188   205.98  
0058   富邦發達              7404      4196   176.45  
00735  國泰臺韓科技          8609      6789   126.81  
00743  國泰中國A150         14381     12847   111.94  
0051   元大中型100          10726     10000   107.26  
00757  統一FANG+             8416      7994   105.28  
00681R 元大美債20反1         5953      6094    97.69  
00762  元大全球AI           11484     12248    93.76  
0054   元大台商50            9920     11124    89.18  
00707R 元大S&P日圓反1        3738      4355    85.83  
00728  第一金工業30          9903     12423    79.72  
00752  中信中國50            9716     12216    79.54  
00714  群益道瓊美國地產      4275      5567    76.79  
008201 BP上證50              1140      1549    73.60  
00729R 第一金工業30反1       2374      3598    65.98  
0053   元大電子              4261      6488    65.68  
0055   元大MSCI金融         25463     45154    56.39  
00691R 兆豐藍籌30反1         3158      6106    51.72  
006207 FH滬深               56422    109392    51.58  
00689R 國泰20年美債反1       2924      5889    49.65  
0061   元大寶滬深          197190    397616    49.59  
006206 元大上證50           74006    170778    43.33
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