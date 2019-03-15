◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月15日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24073 5027 478.87 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15177 4973 305.19 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19580 7966 245.79 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00702 國泰標普低波高息 12746 6188 205.98 0058 富邦發達 7404 4196 176.45 00735 國泰臺韓科技 8609 6789 126.81 00743 國泰中國A150 14381 12847 111.94 0051 元大中型100 10726 10000 107.26 00757 統一FANG+ 8416 7994 105.28 00681R 元大美債20反1 5953 6094 97.69 00762 元大全球AI 11484 12248 93.76 0054 元大台商50 9920 11124 89.18 00707R 元大S&P日圓反1 3738 4355 85.83 00728 第一金工業30 9903 12423 79.72 00752 中信中國50 9716 12216 79.54 00714 群益道瓊美國地產 4275 5567 76.79 008201 BP上證50 1140 1549 73.60 00729R 第一金工業30反1 2374 3598 65.98 0053 元大電子 4261 6488 65.68 0055 元大MSCI金融 25463 45154 56.39 00691R 兆豐藍籌30反1 3158 6106 51.72 006207 FH滬深 56422 109392 51.58 00689R 國泰20年美債反1 2924 5889 49.65 0061 元大寶滬深 197190 397616 49.59 006206 元大上證50 74006 170778 43.33