駱錦明：去年是王道銀行最慘的一年、大量燒錢 今年盈餘目標要成長5成

王道銀行 (O-Bank) 集團 (2897-TW) 去 (2018) 年自結稅後純益 19.48 億元，其中，王道銀行稅後純益僅 9.55 億元，年衰近 2 成，董事長駱錦明今 (14) 日於媒體春酒上表示，去年是王道銀行最慘的一年，個金業務大量投資、燒錢，但已經過去了，今年的重點是賺錢，今年王道銀行前 2 月稅前純益就年成長 54.8%，已見到成果，今年整體盈餘目標要成長 5 成。此外，王道銀行集團為了因應投資布局，及維持資本適足率，不排除增資。

國內首家原生數位銀行王道銀，自 2017 年 1 月掛牌營運，去年是開業第 2 年，王道銀行集團 2018 年總營收 78.3 億元，稅前純益 26.89 億元，稅後純益 19.48 億元，其中，王道銀行稅後純益僅 9.55 億元，年衰近 2 成，而旗下中華票券維持穩健表現，稅後純益 13.35 億元。

談到轉型為原生數位銀行的王道銀行，駱錦明表示，去年是王道銀行開業第 2 年，個金業務要大量投資，是最燒錢的一年，但企金部分還是亮眼，授信餘額再創新高，達 2024 億元、年增 13%。

駱錦明表示，去年大量投資個金，已有所基礎，累積房貸、理財等客戶量，且數位帳戶目前開戶數已超過 26 萬戶，在數位帳戶市占率已達 3 成，今年是王道銀行開業第三年重點將是「如何賺錢」。

展望今年，駱錦明表示，王道銀行今年開始與保誠人壽正式展開合作，貸款、理財業務也有成長，雖然今年市場景氣不佳，但對王道銀行來說，個金業務可望是大幅成長的一年，今年前 2 月稅前純益 5.98 億元，年成長 54.8%，每股稅後純益 0.13 元，已經見到成果，今年王道銀行整體盈餘目標要成長 5 成。

此外，華票是集團獲利貢獻的金雞母，但是目前尚未 100% 併入，駱錦明表示，併購華票的策略不變，但是因為集團現在除了投資華票，還有美國華信銀行、大陸租賃，以及新增的大陸消金公司，依據法規，要精算資本適足率的影響，首要條件需要先維持集團資本適足率，且不排除增資，因此，併購華票還得再等等。

同時，過去一年王道銀行成功募集 30 億元甲種可轉換特別股，進行資本結構強化，並在今年 1 月在證交所掛牌上市，最快今年底會再辦增資。

集團策略佈局上，與大陸光大銀行及中青旅控合資成立「北京陽光消費金融公司」，於今年 1 月獲金管會核准，結合王道銀行原生數位銀行金融科技的優勢，及大陸互聯網金融的經驗共創雙贏，因軟硬體及客戶皆備，只要大陸一核准，就可以馬上開門營業。同時，今年起，也將把台駿津國際租賃併入台駿國際租賃，以單一租賃品牌深耕大陸市場，使集團資源效益極大化。