【亞洲投顧】鄰近缺口，當然要整理

◆盤勢分析

今天大盤量平整理，多方持續控盤，現在不要跌破支撐 10181 點都是多方格局，今天靠近多方目標缺口 10428 點，套牢籌碼多，當然容易震盪，接下來只要能夠量增回補缺口，多方目標就可以上移到 10707 點，多方趨勢就是持續偏多操作；過年期間，親帶會員波段多單大賺 + 35 萬元，之後還是建議大家拉回偏多操作，結算日波段多單大獲利 + 54.5 萬元，簡單佈局簡單獲利；3596 智易和 6290 良維以及 4953 緯軟和 3324 雙鴻，都從 11 月開始分享推薦操作，每檔都有大波段漲幅，有買有獲利；大盤最近資金輪動快速，大家操作要更有耐心，持續注意低位階轉強又有籌碼的族群，不要追高，拉回再佈局，一樣留意，被動元件，整流二極體以及 PCB 銅箔基板和蘋概股，龍哥找機會佈局新主力股還要獲利，快點跟上。

之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單大賺 + 55 萬，先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬；12/3 出現 + 50 萬的獲利；1/2 出現 + 85 萬的大獲利；2/20 又出現 + 54 萬元大獲利；自動下單，順著趨勢操作，享受獲利。

主力股的多空一定要分清楚，操作才會明確。多方格局股票有，6269 台郡，3034 聯詠，2474 可成，6176 瑞儀，6173 信昌電，3026 禾伸堂，2308 台達電，3105 穩懋，6278 台表科，2367 耀華，2383 台光電，6274 台燿，6213 聯茂，4953 緯軟，6209 今國光，3019 亞光，3059 華晶科，2481 強茂，5425 台半。

今天外資期貨多單增加 996 口，自營商期貨多單增加 422 口，外資選擇權偏多佈局，自營商選擇權偏空佈局，大盤整理，法人有增加多方籌碼，趨勢不變，洗盤後再攻擊。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作，跌破 10181 點停利出場；空方操作者帶量跌破 10055 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估