【華冠投顧】川普反覆無常的個性，您又不是不知道。

華冠投顧 葉良超分析師

中、美貿易問題，最新一輪的協商在上週結束，雙方均表示談判進度有所進展。隨即，美國總統川普表示，美中貿易談判在重要結構性議題部分，包括智財權、技術移轉等等議題，皆有大幅的進展；因而決定，將原訂 03/01 恢復提高關稅之緩衝到期日，再往後延。後續談判，若持續往正向發展的話，將會邀請習近平，到他的別墅「海湖莊園」舉行高峰會談。但中、美雙方目前僅是口頭承諾而已，並未簽下任何協議，所以，後續的變數仍相當的多。而這是否又是一場無交集的空談呢？又加上川普反覆無常的個性，大家又不是不知道；因此最後結局仍在未定之天，大家千萬別高興得太早！

如昨日之述『大勢底定之後，將有利多出盡之機。』今日，台股即初見漲勢停歇的味道。本週屆臨 228 長假，台股明日剩最後一個交易日，後續或有獲利了結賣壓出現。若出現回檔，依據原則，可藉著壓低之機，逢低擇優布局。依技術面觀之，加權指數目前來到大反壓區，上方 10400-10610 之間為長線重大反壓區。

此刻，在操作上務必以謹慎心態為之。選股可由基本面切入，擇優布局，再配合技術面型態，位居低位區之標的；鎖定這些標的，相對風險低，贏率高。如此條件之標的仍相當多，如 4306 炎洲、1316 上曜等等。

依技術型態觀之，已連續上揚足足二個月時間的道瓊指數，目前已進入上方反壓區，預期隨時將有反轉之機。03 道瓊，可觀測下方初步支撐關卡 25510-25266 之區間，此關若遭摜破，則具有反轉之機。

另外，03 加權，後市可觀注下方 10246-10173 之初步關卡，觀察其支撐力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

依據型態，雖底部已具初步完成之雛形，但短期上方反壓力道隱然成型，後市軌跡推演詳見下圖。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師