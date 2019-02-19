【華冠投顧】幸運星-飆股持續搶搶滾ING......恭喜大家發大財......

林幸蓉 分析師

焦點個股：3406 玉晶光、5483 中美晶、2327 國巨、3035 智原、1589 永冠 - KY

昨天美國華盛頓日休市一天，台股持續繼續驚驚漲，控盤者趁陸股拉抬時拉傳產股如 1402 遠東新、1102 亞泥、1101 台泥、1326 台化等，收盤漲 6 點，成交量 1,013.92 億。OTC 今日盤中再以 136.59 創高…… 收盤漲幅 0.34%，成交量再縮至 338 億。合計今日上漲檔數 832 家（16 檔漲停），下跌檔數 579 家。

今日矽晶圓 5483 中美晶、3016 嘉晶，被動元件 6173 信昌電、2327 國巨、2492 華新科均量縮整理…… 資金開始輪動…… 飆股仍然持續強強滾…… 幸運星 1/3 帶全國會員買進的 9921 巨大〔150…172〕創高…… 帶動 1526 日馳、9914 美利達盤中大漲。而 1/21 帶全國會員買進的 IC 設計 3035 智原…… 整理過後，今天急拉漲停板！！1/23 帶會員 74 元買進的生技領頭羊【1795】美時「時時美麗」過年後兩根漲停，昨天漲停後，今日再創新高〔74…113.5〕漲勢凌厲！！連今日最強勢的族群也是 1/24 給學員的風電概念「永遠的冠軍」1589 永冠 - KY 攻上漲停，帶動 2208 台船、2013 中鋼構等大漲。光學鏡頭強勢股有 3406 玉晶光…… 股票低檔分享，果然飆股持續搶搶滾 ING…… 恭喜大家發大財……

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