【華冠投顧】《玉晶光、今國光》牽手猛衝 『光學』看好《他》接棒起風

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美股休市，亞股小漲小跌，今日台股延續整理走勢，大盤與 OTC 指數在小創新高後大致維持橫向震盪至尾盤，終場大盤 + 6 點，OTC 指數 + 0.35%。

上週三 (2/13) 開始提醒「大盤委賣張數」攀升至高檔水位，短線需要一些時間進行整理以利去化賣壓。這段期間就在賣壓偏重的背景下，即便國際股市表現不錯，台股也隨之創下今年新高，但基本上創高幅度有限，震盪空間僅約百點，因此仍視台股現階段尚未脫離整理格局。

今日「大盤委賣張數」依舊不輕且大盤成交量繼續萎縮，加上台指期與摩台期均不隨現貨創高，期現貨狀態同步暗示台股籌碼沉澱的程度還不夠，後續需待大盤出現「委賣張數降回低檔」或「攻擊量放大至五日均量之上」，才算整理告一段落，在此之前操作上宜避免追高。

不過台股這邊無須太過擔心行情結束的問題，畢竟大盤融資餘額還在低檔，可以輪動的族群也輪番冒出頭，短線震盪無礙多方控盤格局。

＜年後多方口袋名單＞

年前送給大家的【年後多方口袋名單】，當中 NO.1 低基期蘋概《6153 嘉聯益》在 "利空出盡" 後急漲近兩成，目前逐漸進到壓力區，短線易轉為休息震盪，故帶學員先賺一趟，笑納紅包慶元宵。

昨天『光學族群』一如上週預告『動起來』，今天活力不墜，【年後多方口袋名單】NO.3 蘋概光學《3406 玉晶光》拉出第二根⊕，NO.5 利基型光學《6209 今國光》今天一度 + 9% 創今年新高 35，恭喜大家買到賺到，《6209 今國光》由於短線正乖離拉大且爆量，同樣帶學員先賺一趟歡度元宵。

＜光學之《名花有主》＞

短線急漲持股陸續獲利下車之原因乃是「為了佈局新一輪的生力軍」。觀察台股近期除了各族群輪動之外，族群裡頭的成分股同樣有輪流表現情形，為了讓資金運用更有效率使獲利極大化，可在操作節奏上掌握幾個要領：(1) 首先切入族群當中最具籌碼或線形優勢，可望成為族群領頭羊的個股，例如年前清一色切入的都是 "大咖已見悄悄買進" 之標的，以光學族群來說，就是上述的《3406 玉晶光》與《6209 今國光》；(2) 由於台股近日量能稍顯不濟，不足以支撐類股齊揚，所以族群或個股的續航力較難持久，領頭羊通常在急噴放量之後都要休息，然而從領頭羊的率先表態可得知所屬族群具備拉抬企圖，因此當強勢股休息時，資金便可轉進到具備類似軌跡

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》《3026 禾伸堂》同步整理至低量狀態，籌碼沉澱漸漸接近尾聲，近日可多加留意。由於今年以來台股的關鍵帶量紅Ｋ棒 1/9、1/25 和 2/12 都是由被動元件族群帶動的，因此這個族群的表現至關重要。

前述＜大盤分析＞提到台股若要脫離短線整理格局，需要的條件為「委賣張數降回低檔」或「攻擊量放大至五日均量之上」，如果被動元件適時表態，便有機會帶動量能達標，進而正式完成大盤的 "大Ｗ底" 型態並宣告整理走勢結束。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。