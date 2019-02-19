【永豐期貨】台指選擇權盤前－中美談判樂觀預期 亞股歡漲台股收復半年線反壓

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 96 點至 10138 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 7.28 點，電子期轉為正價差 0.23 點，金融期逆價差擴至 - 1.61 點。現貨部分，三大法人買超 65.38 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2477 口至 34199 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1722 口至 58788 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4876 口至 31294 口。

市場對中美貿易談判樂觀預期，推升週五美股四大指數同步收紅，其中道瓊指數大漲 443 點或 1.74%，激勵週一亞股投資人信心，日、韓、台股均以跳高開出反應，而 9:30 陸股開市後驚人漲勢更激勵亞週股勢續強，也帶動台股一舉突破上週高點壓力區並再創波段新高，直至收盤皆未見明顯賣壓浮現，盤面上金、電、傳都有所表現，台積電、鴻海、大立光蘋概三王均以 1% 以上的漲幅強勢帶動大盤走高，而台塑集團則以台塑化、台塑以高漲幅領軍上攻，金融股則由兆豐金為首以 1.14% 的漲幅領軍走揚，終場加權指數上漲 80.5 點或 0.8%，收在 10145.28 點，成交量能 1030.66 億，較前一日縮減 109.62 億。技術面觀察，週一日 K 開高走高突破前三日的波段高點以及半年線反壓，目前加權指數以去年 10 月 26 日、今年 1 月日的低點當作 W 底的兩隻腳，型態已打出大 W 底小幅突破頸線反壓，國際股市氣氛樂觀，有望幫助台股後續走高動能，投資人後續須持續關注中美貿易最新進展。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，OI 最大量支撐壓力區由 9900~10200 縮至 10000 至 10200 點，下檔支撐上移，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.35 升至 1.45，而 VIX 指數下降 0.35 至 14.95，各種跡象都顯示選擇權市場的籌碼呈現中性偏多格局。 (永豐期貨研調)



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