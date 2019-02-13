S&P 500突破重要關卡 可望邁向2800點目標

技術分析師說，美國股市又出現了漲勢訊號。

週二，S&P 500 突破了重要技術性關卡，自 12 月 3 日以來，收盤首度站上 200 日移動平均線。S&P 500 週二收於 2744 點，較 200 日移動平均線高出 1 點。該平均線為重要動能指標。

T3Live.com 網站分析師雷得勒 (Scott Redler) 說：「S&P 500 可望打開 2800 點關卡大門，這波廣泛的漲勢確實強勁。海外股市也連漲二天，這波漲勢似乎不假。積極的多頭持續進場。」

週二在紐約證券交易所，上漲股票家數領先下跌股票家數，約為三比一。

「股市又突破了一道關卡，」雷得勒說。他指出，上週五 S&P 500 收復了 2700 點重要心理關卡，交易員變得更有信心了。現在 S&P 500 又重新站上 200 日移動平均線，顯示未來將進一步走高。

週二，美國股市上漲。投資人對中美貿易談判感到樂觀，且一項臨時協議避免了政府關門，為市場利多。

Fundstrat 公司技術分析師蘇航 (Todd Sohn) 說，時間過得越久，S&P 500 越不可能重新測試 12 月低點。他說：「S&P 500 可能回檔至 2550 至 2600 點，最多大概如此。」

「過去 32 個交易日，S&P 500 大漲了 17%，漲勢可謂亮麗。我可不想放空，但股市隨時可能整理二或三天，或更多天。」蘇航說。